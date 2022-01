Emma Dante cerca piccoli attori siciliani: come partecipare al casting

Emma Dante è pronta per girare “Misericordia” il nuovo film per il cinema, ma prima dovrà fare dei casting a piccoli attori siciliani. Proprio per questo, sono aperte le selezioni per partecipare alla nuove riprese del lungometraggio, prodotto da Rosamont Film, che si svolgeranno tra Palermo e Trapani, in primavera.

La Rosamont Film, che ha già prodotto “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, sta cercando bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 16 anni e che provengano esclusivamente dalle due province siciliane in cui si girerà il nuovo film della regista palermitana. Le selezioni per il film si svolgeranno quasi esclusivamente online. Non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione.

Emma Dante cerca piccoli attori

Di seguito i profili ricercati dalla Rosamont Film, per il nuovo film di Emma Dante:

tre bambine dai 7 ai 10 anni, capelli e occhi castani

una ragazzina dai 12 ai 14 anni, capelli e occhi castani

due bambini dai 7 ai 10 anni, capelli e occhi castani

un bambino afro-discendente di 8/9 anni che sappia parlare il dialetto palermitano

un ragazzo afro-discendente di circa 16 anni che sappia parlare il dialetto palermitano

Come partecipare

Per partecipare ai casting del nuovo film di Emma Dante è necessario inviare una mail a:

castingminori@rosamont.com, indicando nell’oggetto “Misericordia minori” e allegando: una foto in primo piano su sfondo neutro (sono vietati autoscatti, occhiali da sole e foto al mare), una foto a figura intera su sfondo neutro, dati anagrafici completi del candidato (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) nel corpo della mail, due contatti telefonici (dei genitori o di chi ne fa le veci) nel corpo della mail, la liberatoria per i minorenni (scaricabile qui).

(8)