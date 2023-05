Bonus vacanze Sicilia 2023: come richiederlo e la lista delle strutture aderenti

Anche per il 2023 si conferma il Bonus vacanze Sicilia, misura sostenuta dalla Regione Siciliana nell’ambito del progetto SeeSicily, che coinvolge diverse strutture dell’Isola in cui sarà possibile soggiornare durante la bella stagione. Vediamo come richiedere i voucher e gli alberghi aderenti all’iniziativa.

Bonus vacanze Sicilia 2023: come richiederlo

La misura, nata a sostegno delle imprese turistiche durante la pandemia, permette sconti su voli e traghetti e la possibilità di servizi accessori. Per usufruire del bonus vacanze basta scegliere l’agenzia di viaggio che aderisce all’iniziativa (l’elenco si trova a questo link) e che distribuisce direttamente i voucher.

I voucher includono i seguenti servizi:

1 pernottamento ogni 3 (fino ad un massimo di 2 notti in regalo), in una delle strutture convenzionate;

ogni 3 (fino ad un massimo di 2 notti in regalo), in una delle strutture convenzionate; 1 servizio turistico a scelta tra: escursioni, tour guidati o immersioni;

a scelta tra: escursioni, tour guidati o immersioni; 1 sconto del 50% sul costo del biglietto di voli nazionali e internazionali o di traghetti, navi e aliscafi per la Sicilia e le isole minori (per i voli nazionali e provenienti dall’Europa, lo sconto massimo previsto è di 100 euro, mentre per i voli internazionali è di 200 euro. Nessuno sconto è applicabile a biglietti di costo inferiore ai 50 euro, fuorché nel caso dei biglietti per le isole minori, per i quali non esiste il minimo di spesa). Lo sconto sui voli è valido per pacchetti di viaggio che iniziano entro il 30/9/2023 ad eccezione dei mesi luglio e agosto.

Inoltre, il turista in possesso di un voucher, ha diritto ad usufruire di un ingresso gratuito a poli museali e monumentali, cosiddetti “luoghi della cultura” della Regione Siciliana. L’iniziativa è prorogata fino al 30 settembre 2023, per la quota di servizi già acquistati e che risulteranno non ancora utilizzati dai potenziali turisti. Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito SeeSicily o contattare il numero: 091 7078295. A questo link il documento completo.

Gli alberghi in Sicilia del Bonus Vacanze 2023

Una volta in possesso del voucher, il turista può scegliere tra diversi alberghi che aderiscono al bonus vacanze Sicilia 2023. Ecco la lista completa delle strutture ricettive:

Agrigento:

Torre del Barone AG Hotel 4 Stelle Giafra-Sicilian Luxury Rooms AG Affittacamere 3 Stelle Antica Perla AG Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Bellavista AG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Lumia e Bevilacqua AG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Kamemi Village & Camping AG Campeggi 4 Stelle Lumia Case Vacanze AG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Home Visit AG Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Akrabello AG Hotel 3 Stelle Hotel Colleverde Park AG Hotel 4 Stelle Fanà AG Affittacamere 3 Stelle Hotel Villa Giuliana AG Hotel 4 Stelle Hotel Dei Pini AG Hotel 4 Stelle La Nuova Girgenti AG Affittacamere 2 Stelle Azienda Agrituristica Due Ganee AG Agriturismo 2 Spighe B B Miravalle Agrigento AG Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Tiziana AG Hotel 3 Stelle Piccola Caracas AG Affittacamere 2 Stelle Mediterraneo AG Affittacamere 3 Stelle Cala Regina AG Hotel 4 Stelle Hotel Costazzurra AG Hotel 4 Stelle Alicudi AG Hotel 4 Stelle Lipari AG Hotel 4 Stelle Hotel Baia di Ulisse AG Hotel 4 Stelle L’Approdo AG Bed & Breakfast 3 Stelle La Dolce Vita AG Bed & Breakfast 3 Stelle Case Baia del Sole AG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Hotel Guitgia Tommasino AG Hotel 3 Stelle Hotel Collina del Faro AG Hotel 3 Stelle Daphnae House AG Affittacamere 3 Stelle B&B Baglio Santa Croce AG Bed & Breakfast 3 Stelle Le Cinque Novelle AG Bed & Breakfast 3 Stelle Don Giovanni AG Hotel 4 Stelle Hotel Foresteria Baglio della Luna AG Hotel 4 Stelle Addimuru AG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Baia D’Oro AG Villaggi Albergo 4 Stelle Kabed AG Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Belmonte AG Hotel 4 Stelle Casale Margherita AG Turismo Rurale 3 Stelle Villa Paradiso 2 AG Affittacamere 1 Stella Doric Bed Boutique Hotel AG Hotel 4 Stelle Hotel Le Pelagie AG Hotel 3 Stelle

Caltanissetta

Sifin Srl – Hotel San Michele CL Hotel 4 Stelle Casa Vacanze Santa Lucia CL Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Al Centro B&B Largo Barile CL Affittacamere 3 Stelle Riviera Village CL Hotel 3 Stelle Hotel Helios Inn CL Hotel 4 Stelle Antico Rione CL Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Sileno CL Hotel 3 Stelle Sikania Resort & Spa CL Villaggi Albergo 4 Stelle Sicily Bike CL Bed & Breakfast 3 Stelle B & B Pian del Lago CL Bed & Breakfast 3 Stelle

Catania

Dimora De Mauro CT Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Hotei B&B CT Bed & Breakfast 3 Stelle Villa Michelangelo CT Hotel 3 Stelle Hotel Scrivano CT Hotel 3 Stelle Dormire in CT Affittacamere 2 Stelle Bellini Rooms CT Affittacamere 1 Stella Ruota di Carretto CT Bed & Breakfast 3 Stelle Gattopardo House CT Affittacamere 2 Stelle Marina Palace CT Hotel 4 Stelle Suite Inn Catania CT Affittacamere 3 Stelle La Fucina di Vulcano CT Hotel 3 Stelle Catania Hills Apartament & Suite CT Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Catania Centro Rooms 2 CT Affittacamere 3 Stelle Catania Town CT Hotel 3 Stelle Casa del Barocco CT Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Sheraton CT Hotel 4 Stelle Sangiuliano114 B&B CT Bed & Breakfast 3 Stelle Villa del Bosco & Vdbnext CT Hotel 4 Stelle Valle Dei Margi CT Agriturismo 3 Spighe Villa Romeo CT Hotel 3 Stelle Ambasciatori CT Bed & Breakfast 3 Stelle Casa Elide CT Bed & Breakfast 3 Stelle Al Quadrato D’Oro CT Affittacamere 1 Stella Le Dune CT Hotel 3 Stelle Grand Hotel Baia Verde CT Hotel 4 Stelle Arrigo CT Agriturismo 3 Spighe Mareneve CT Hotel 3 Stelle Sevgi Demir CT Bed & Breakfast 3 Stelle Castello di San Marco CT Villaggi Albergo 4 Stelle Casansaldo CT Bed & Breakfast 2 Stelle Palazzo Marletta House Hotel CT Hotel 3 Stelle Residence Rapisardi CT Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella San Demetrio Palace CT Affittacamere 1 Stella Etna Suite Living CT Affittacamere 1 Stella Casa Barbero Charme & Rooms CT Affittacamere 3 Stelle Etnahotel (giarre) CT Hotel 3 Stelle Valentino House CT Affittacamere 3 Stelle Agro Sicily CT Bed & Breakfast 3 Stelle Mercure Catania Excelsior CT Hotel 4 Stelle Catania Crossing Rooms & Conforts CT Affittacamere 1 Stella Residenza Cavour CT Affittacamere 3 Stelle Etnea 316 CT Hotel 3 Stelle Nh Catania Centro CT Hotel 4 Stelle Airone Wellness Hotel CT Hotel 4 Stelle Sicilia’S Residence CT Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Prima Classe CT Bed & Breakfast 3 Stelle Fontanarossa Airport CT Bed & Breakfast 3 Stelle Villa Sturzo CT Hotel 3 Stelle Tra L’Etna e Il Mare CT Affittacamere 3 Stelle Firenze CT Bed & Breakfast 3 Stelle Villa Delle Palme (cav) CT Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Art Fashion House CT Bed & Breakfast 3 Stelle Katane Palace CT Hotel 4 Stelle Villa Feluchia CT Bed & Breakfast 2 Stelle Art & Jazz CT Hotel 3 Stelle Tosca CT Bed & Breakfast 2 Stelle Hotel Biancaneve CT Hotel 4 Stelle Colle San Mauro CT Agriturismo 3 Spighe Rooms Verga CT Affittacamere 2 Stelle Pomara (affittacamere) CT Affittacamere 2 Stelle Fiori di Lava CT Bed & Breakfast 2 Stelle Grande Albergo Maugeri CT Hotel 4 Stelle Catania International Airport CT Hotel 4 Stelle Antonino Bruno CT Affittacamere 2 Stelle Villa Sciare Modò CT Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Etna Suite Royal CT Affittacamere 3 Stelle Nettuno CT Hotel 4 Stelle Obed CT Bed & Breakfast 2 Stelle Umberto House CT Affittacamere 1 Stella Umberto 134 CT Bed & Breakfast 3 Stelle Sotto Il Vulcano CT Affittacamere 3 Stelle R&B Santa Nicolella CT Affittacamere 3 Stelle Tenuta di Bellaprima CT Agriturismo 3 Spighe Romano House CT Hotel 4 Stelle Etna Royal View CT Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Duomo Suites & Spa CT Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle B&B Oblò CT Bed & Breakfast 3 Stelle Nh Villa San Mauro CT Hotel 4 Stelle Il Cortiletto di Piazza Verga CT Bed & Breakfast 3 Stelle Villaggio Turistico La Playa CT Villaggi Albergo 3 Stelle Venere B&B CT Bed & Breakfast 3 Stelle Best Western Santa Caterina CT Hotel 4 Stelle Il Nido Delle Aquile Dell’Etna CT Affittacamere 1 Stella Elios CT Affittacamere 1 Stella Hotel Mediterraneo CT Hotel 3 Stelle Miro CT Bed & Breakfast 3 Stelle Seaside&City CT Affittacamere 3 Stelle Villa Neri Resort & Spa CT Hotel 4 Stelle Giardino Arancio CT Affittacamere 3 Stelle Etna Suite Chambre CT Affittacamere 1 Stella Efesto CT Bed & Breakfast 2 Stelle Ottomood Catania Centro CT Affittacamere 1 Stella Fondo Cipollate CT Agriturismo 3 Spighe Etna Suite Rooms CT Affittacamere 2 Stelle Dimsiway – Ibis Styles Catania Acireale CT Hotel 4 Stelle Al Mare… In Citta CT Affittacamere 1 Stella Airone City Hotel CT Hotel 3 Stelle Tortugas B&B CT Bed & Breakfast 3 Stelle City View CT Bed & Breakfast 3 Stelle Nettuno B&B CT Bed & Breakfast 3 Stelle Il Principe CT Hotel 4 Stelle Alaovest B&B CT Bed & Breakfast 2 Stelle Oasis CT Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Pomara CT Hotel 3 Stelle Santuzza Hotel (ex Domus) CT Hotel 3 Stelle Bellini CT Bed & Breakfast 3 Stelle Primavera Dell’Etna CT Hotel 3 Stelle Mokarta CT Bed & Breakfast 3 Stelle Grand Hotel Villa Itria CT Hotel 4 Stelle Nh Parco Degli Aragonesi CT Hotel 4 Stelle Palazzo Degli Affreschi CT Affittacamere 3 Stelle Etna Inn CT Affittacamere 3 Stelle Villa Dorata CT Hotel 3 Stelle

Enna

B&B Via Venezia EN Bed & Breakfast 3 Stelle Enna Inn Centro EN Bed & Breakfast 3 Stelle Loft P&G EN Affittacamere 3 Stelle P&G Design EN Affittacamere 3 Stelle Bianko & Bianko Ecochic EN Affittacamere 2 Stelle Rocca di Cerere – Case Vacanze di Conte Pietro – Euno EN Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Mem EN Bed & Breakfast 3 Stelle Suite D’Autore EN Affittacamere 3 Stelle Rocca Dei Saraceni Agriturismo EN Agriturismo 3 Spighe Rocca di Cerere – Case Vacanze di Conte Pietro – Calliope EN Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Antica Dimora EN Bed & Breakfast 3 Stelle Lodge gf EN Affittacamere 3 Stelle Triclinio EN Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Gangi EN Hotel 2 Stelle Antico Palazzo EN Bed & Breakfast 3 Stelle Rocca di Cerere – Case Vacanze di Conte Pietro – Kamuth EN Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Terre di Montagna Gebbia EN Case per Ferie 1 Stella Giardino Delle Zagare EN Bed & Breakfast 3 Stelle La Casa Sulla Piazza – Historic EN Affittacamere 3 Stelle Bb Armerino EN Bed & Breakfast 3 Stelle Federico Ii Palace Hotel EN Hotel 4 Stelle 64 Rooms EN Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Domus Enna EN Affittacamere 3 Stelle L’Angolo di Levante EN Bed & Breakfast 3 Stelle Grand Hotel del Lago EN Hotel 3 Stelle Hotel Riviera EN Hotel 3 Stelle Il Viandante di Daidone Edoardo Giuseppe EN Bed & Breakfast 3 Stelle

Messina

Milazzo Inn ME Albergo Diffuso 3 Stelle Hotel Redebora ME Hotel 3 Stelle Hotel Villa Esperia ME Hotel 4 Stelle Five Rooms Brolo ME Affittacamere 2 Stelle Mamamia La Sibilla ME Affittacamere 3 Stelle Villa Fiorentino Residence Hotel ME Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Rta Karma Resort ME Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Villa Giardini ME Residenze Turistico Alberghiere 3 Stelle Splash’S Rooms 3 ME Affittacamere 2 Stelle Le Mannare ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Teatro Greco 39 ME Affittacamere 3 Stelle Selenite ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Taormina’S Sun ME Bed & Breakfast 1 Stella Hotel Amarea ME Hotel 3 Stelle Greek Theater Apartment ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella La Sirenetta Park Hotel ME Hotel 4 Stelle Il Gabbiano ME Hotel 3 Stelle Royal Palace Hotel ME Hotel 4 Stelle Hotel Ariston e Ariston ii ME Hotel 4 Stelle Nettuno Resort ME Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Assinos Palace Hotel ME Hotel 4 Stelle La Meridiana Hotel ME Hotel 3 Stelle Hotel Inn ME Hotel 4 Stelle Villaggio Alkantara ME Villaggi Turistici 3 Stelle Capo Skino Park Hotel ME Hotel 3 Stelle Il Capitano ME Bed & Breakfast 3 Stelle B&B Blu Mediterraneo ME Bed & Breakfast 2 Stelle Hotel La Tartaruga ME Hotel 4 Stelle B&B del Centro ME Bed & Breakfast 3 Stelle Magico Srls ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Stella Marina (b&b) ME Bed & Breakfast 3 Stelle Alega Mare Appartamenti ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Park Philip Hotel ME Hotel 3 Stelle Pontemuto ME Bed & Breakfast 2 Stelle Caesar Palace ME Hotel 4 Stelle I Due Grifoni Apartments ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Cutimare Hotel ME Hotel 3 Stelle Villa Sakiko ME Bed & Breakfast 2 Stelle B&B I Granai ME Bed & Breakfast 1 Stella Luxury Suite Corso Umberto ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Gattopardo Sea Palace + Dependance ME Hotel 3 Stelle Casa Gattina ME Bed & Breakfast 3 Stelle A Nuciara Park Hotel ME Hotel 3 Stelle Villa Antonino ME Affittacamere 3 Stelle Splash’S Rooms 2 ME Affittacamere 2 Stelle Le Kenzie ME Bed & Breakfast 3 Stelle Vello D’Oro ME Hotel 3 Stelle Agriturismo S.Margherita ME Agriturismo 3 Spighe Metropolis ME Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Antares Olimpo ME Hotel 4 Stelle B&B Musia ME Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Albatros ME Hotel 4 Stelle Sabbie D’Oro ME Hotel 4 Stelle Hotel Sant’Elia ME Hotel 3 Stelle Giasone Aparthotel ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Nh Collection Taormina ME Hotel 5 Stelle Al Belvedere Salina ME Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Villaggio Residence Testa di Monaco ME Hotel 2 Stelle Hellenia Yachting Hotel ME Hotel 4 Stelle Driade B&B ME Bed & Breakfast 1 Stella Villa Morgana ME Hotel 4 Stelle Splash’S Rooms 1 ME Affittacamere 2 Stelle Grand Hotel Arciduca ME Hotel 4 Stelle Apollo ME Affittacamere 3 Stelle Villa Diana ME Hotel 3 Stelle Hotel Kennedy ME Hotel 3 Stelle La Locanda del Postino ME Hotel 4 Stelle Campeggio La Focetta Sicula ME Campeggi 2 Stelle Hotel Villa Schuler ME Hotel 4 Stelle Ciauru ME Affittacamere 2 Stelle Borgo Livari ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Residence Dei Margi ME Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Casa Vacanze Quattro Venti ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Prima Stella B&B ME Bed & Breakfast 1 Stella Medea ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Nike ME Hotel 3 Stelle Opera Relais ME Affittacamere 1 Stella Il Mulino Hotel ME Hotel 4 Stelle B&B La Collina ME Bed & Breakfast 3 Stelle Excelsior Palace Hotel ME Hotel 4 Stelle Villa Cristina ME Affittacamere 1 Stella Villa Collina ME Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Hotel Mea ME Hotel 4 Stelle Hotel Palazzo Fortunato ME Hotel 4 Stelle Incentro B&B ME Bed & Breakfast 3 Stelle Rocce Azzurre ME Hotel 3 Stelle Sait Hotel ME Hotel 3 Stelle Hotel Milazzo ME Hotel 4 Stelle Hotel Aura ME Hotel 3 Stelle

Palermo

La Giara PA Hotel 3 Stelle Novecento PA Bed & Breakfast 3 Stelle Il Sonaglio PA Bed & Breakfast 3 Stelle Porta di Castro PA Bed & Breakfast 1 Stella Hotel Tourist PA Hotel 3 Stelle Stupor Mundi B&B PA Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Clelia PA Hotel 3 Stelle Hotel del Centro PA Hotel 3 Stelle Himera Beach Club PA Hotel 4 Stelle Ai Vicere’ PA Affittacamere 2 Stelle Location 10 PA Affittacamere 3 Stelle Hotel Palazzo Brunaccini PA Hotel 4 Stelle Cluverio11 PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Borgo Marino PA Bed & Breakfast 3 Stelle Villa Lampedusa PA Residenze Turistico Alberghiere 3 Stelle Dietro Al Belvedere PA Affittacamere 1 Stella Sant’Agostino PA Bed & Breakfast 3 Stelle White PA Bed & Breakfast 3 Stelle Serra Guarneri PA Affittacamere 1 Stella Ucciardhome Grand PA Hotel 4 Stelle Afea Tre PA Affittacamere 1 Stella Amuri PA Bed & Breakfast 3 Stelle 38 Aira Hotels PA Hotel 3 Stelle Bed In Spa PA Affittacamere 1 Stella Marina Holiday Resort & Spa PA Hotel 3 Stelle Hotel Porta Felice PA Hotel 4 Stelle Mercure Palermo Centro PA Hotel 4 Stelle Bb4u Apartments And Terrace PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella La Terrazza Sul Centro 1 PA Affittacamere 2 Stelle C’Era Una Volta PA Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Concordia PA Hotel 1 Stella Rosalmar PA Bed & Breakfast 3 Stelle Le Niche Holiday House PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Bergi PA Agriturismo 3 Spighe 29 Venti PA Affittacamere 1 Stella Marbela PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Afea 2 PA Affittacamere 3 Stelle Astro Suite PA Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Anni 20 PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Ibis Styles Palermo President PA Hotel 4 Stelle Villa Dafne PA Agriturismo 3 Spighe I Cavalieri di Malta PA Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Dolcestate PA Hotel 4 Stelle Kantuni PA Bed & Breakfast 2 Stelle Palco Rooms&Suites PA Bed & Breakfast 3 Stelle Palermit’Amo Apartament PA Bed & Breakfast 2 Stelle Grand Hotel Piazza Borsa PA Hotel 4 Stelle Aziz PA Bed & Breakfast 3 Stelle Mad In Ballarò PA Bed & Breakfast 3 Stelle Resort San Nicola PA Hotel 3 Stelle Il Castello PA Affittacamere 3 Stelle Da Paolo e Antonella PA Affittacamere 1 Stella Saracen Sands Hotel&Congress Centre PA Hotel 4 Stelle Locanda del Gagini PA Affittacamere 3 Stelle Ai Cavalieri Hotel PA Hotel 4 Stelle La Targa Florio PA Agriturismo 2 Spighe Dimora Centrowell PA Bed & Breakfast 3 Stelle Addaura Hotel Residence Congressi PA Hotel 3 Stelle Splendid Hotel La Torre PA Hotel 4 Stelle Ai Vicerè 2 PA Affittacamere 3 Stelle Ponticello Apartments PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Villa Scaduto PA Residenze Turistico Alberghiere 3 Stelle A Un Passo Dal Centro PA Affittacamere 1 Stella Cannoli PA Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Elite PA Hotel 3 Stelle Massimiliano Anello PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Camping Degli Ulivi PA Campeggi 1 Stella Miramonti PA Hotel 1 Stella Ibis Styles Palermo Cristal PA Hotel 4 Stelle Casena Dei Colli PA Hotel 4 Stelle Domina Zagarella Sicily PA Hotel 4 Stelle Sky Sleeping PA Affittacamere 3 Stelle Hotel Tonnara Trabia PA Hotel 4 Stelle La Fenicia PA Bed & Breakfast 1 Stella A Casa di Amici Hostel PA Ostelli 1 Stella Smart Hotel Gallery House PA Hotel 3 stelle Hotel Principe di Villafranca PA Hotel 4 Stelle La Locanda di Cadì PA Affittacamere 1 Stella A Casa di Amici Guesthouse PA Affittacamere 1 Stella Athena Home Resort PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Piazza Marina PA Bed & Breakfast 3 Stelle Ad Hoc PA Bed & Breakfast 3 Stelle Sturzo 44 PA Affittacamere 3 Stelle B&B La Terrazza del Sole PA Bed & Breakfast 3 Stelle Kala Rooms PA Affittacamere 1 Stella Palazzo Napolitano PA Affittacamere 2 Stelle Hotel Posta PA Hotel 3 Stelle Notti O’ Tunn PA Affittacamere 3 Stelle La Terrazza Sul Centro 2 PA Affittacamere 1 Stella Del Massimo PA Affittacamere 1 Stella Villa Edera PA Affittacamere 3 Stelle Hotel Torre Normanna PA Hotel 4 Stelle Le Cupole Decò PA Bed & Breakfast 3 Stelle Houel 30 PA Bed & Breakfast 3 Stelle Al Pescatore PA Hotel 3 Stelle Hotel Vecchio Borgo PA Hotel 4 Stelle Abatellis Luxury PA Affittacamere 3 Stelle Hospitality Hotel PA Hotel 3 Stelle Hotel Astoria Palace PA Hotel 4 Stelle Case Farinella PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Casa e Putia PA Bed & Breakfast 3 Stelle Porta Carini PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Pollina Resort PA Villaggi Albergo 4 Stelle Acacia Resort PA Hotel 4 Stelle Rais Gerbi Camping Village PA Campeggi 3 Stelle Albergo Cavour PA Hotel 1 Stella Agramante PA Affittacamere 2 Stelle Essenze PA Bed & Breakfast 3 Stelle Cubbaita PA Bed & Breakfast 3 Stelle Addaura Village Case Vacanza PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella B&B Ponticello PA Bed & Breakfast 3 Stelle Indios PA Affittacamere 1 Stella Delle Vittorie PA Affittacamere 3 Stelle Azzurra PA Affittacamere 1 Stella Aquarooms PA Affittacamere 1 Stella La Finestra Sul Porto PA Affittacamere 3 Stelle Hotel Tonic PA Hotel 3 Stelle Le Calette ( Casa Madre) PA Hotel 5 Stelle Bandiera 77 PA Bed & Breakfast 3 Stelle Massimo Inn PA Bed & Breakfast 3 Stelle La Dimora del Capo PA Affittacamere 2 Stelle Bel 3 PA Hotel 3 Stelle Casanostra PA Bed & Breakfast 3 Stelle Quinto Stabile PA Bed & Breakfast 3 Stelle Castelnuovo Rooms PA Affittacamere 1 Stella I Mori di Siclia PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Athenaeum PA Hotel 3 Stelle Via Roma 315 Bed And Breakfast PA Bed & Breakfast 3 Stelle 55 Aira Hotel PA Hotel 4 Stelle White Room & Breakfast PA Affittacamere 1 Stella Hotel Florio Operà Palermo Central PA Hotel 3 Stelle Albergo Giulia PA Hotel 2 Stelle Villa Calagioli PA Bed & Breakfast 3 Stelle Quattro Incanti PA Affittacamere 2 Stelle Al Piano Nobile PA Bed & Breakfast 3 Stelle Calanica Residence Club PA Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Baia del Capitano PA Hotel 4 Stelle Palazzo Corvino PA Bed & Breakfast 3 Stelle Glamour PA Bed & Breakfast 3 Stelle Rooms 19 PA Bed & Breakfast 3 Stelle Porta di Castro 2 PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Hotel Costa Verde PA Hotel 4 Stelle Donna Lia PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Principe Alogna Hotel & Spa PA Hotel 4 Stelle 301 PA Bed & Breakfast 3 Stelle Case Galati PA Affittacamere 2 Stelle Zero Room & Breakfast PA Affittacamere 1 Stella Hotel Il Gabbiano PA Hotel 3 Stelle Alma Hotel PA Hotel 3 Stelle Penelope Bed And Breakfast PA Bed & Breakfast 2 Stelle Alessandro Franco PA Bed & Breakfast 3 Stelle B&B Ciccio PA Bed & Breakfast 2 Stelle Villa Oltremare Resort PA Hotel 4 Stelle Porta Maqueda PA Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Villa D’Amato PA Hotel 3 Stelle B&B Dolce Conca D’Oro PA Bed & Breakfast 2 Stelle Dolce Dormire PA Bed & Breakfast 3 Stelle Cea Serra Guarneri PA Affittacamere 1 Stella Letizia di Marco PA Affittacamere 3 Stelle Hotel Garibaldi PA Hotel 4 Stelle Royal Sea House PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Kalamonjo PA Affittacamere 1 Stella Arco di Trionfo PA Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Plaza Opera PA Hotel 4 Stelle Palazzo Ducale Suites PA Affittacamere 3 Stelle Massimo Plaza Hotel PA Hotel 4 Stelle Casale Villa Rainò PA Turismo Rurale 3 Stelle Casa Clelia PA Bed & Breakfast 3 Stelle Opera PA Affittacamere 3 Stelle Liolà Home PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella D’Angelo PA Bed & Breakfast 2 Stelle Sirenetta PA Hotel 4 Stelle Bruno And Breakfast PA Bed & Breakfast 1 Stella Khalisah PA Affittacamere 2 Stelle Maison De Famille PA Affittacamere 3 Stelle Mama Tita Rooms And Breakfast PA Affittacamere 3 Stelle Kalsa Luxury Home PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella La Favorita PA Bed & Breakfast 1 Stella Park Residence Cicladi PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Mamamia Mondello PA Affittacamere 2 Stelle Residenza Wagner PA Affittacamere 3 Stelle Mamamia PA Affittacamere 2 Stelle Villa Santa Barbara PA Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella

Ragusa

San Giorgio Modica Hotel RG Hotel 4 Stelle Agathae Hotel RG Hotel 3 Stelle Casadipam RG Bed & Breakfast 3 Stelle La Dimora di Spartivento RG Turismo Rurale 3 Stelle Iblea Paradise RG Affittacamere 1 Stella Pura Vida Barocca RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Scicli Albergo Diffuso RG Albergo Diffuso 3 Stelle Affittacamere Ragusa Inn RG Affittacamere 3 Stelle Hotel Il Barocco RG Hotel 3 Stelle Only For Two Giumbabulla Home And Spa RG Affittacamere 3 Stelle Balate Dimora In Centro RG Affittacamere 3 Stelle Villa Pianicella RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Antica Stazione +dipendenze RG Hotel 3 Stelle Beda Ragusa RG Affittacamere 1 Stella Palazzo Degli Antoci RG Affittacamere 3 Stelle Le Dune Hotel RG Hotel 3 Stelle Pura Vida Iblea RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Mare In Sicilia – Donnalucata RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella I Balconi Sul Barocco RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Hotel Dell’Orologio RG Albergo Diffuso 3 Stelle Iblaresort RG Albergo Diffuso 3 Stelle Sicily in RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Bed And Breakfast La Rosa Dei Venti RG Bed & Breakfast 3 Stelle La Moresca RG Hotel 4 Stelle Ferrohotel RG Hotel 4 Stelle La Dimora Dell’Orologio RG Affittacamere 3 Stelle Rocca Dei Tramonti RG Campeggi 2 Stelle Torre del Mare RG Turismo Rurale 3 Stelle Terra del Sole Ibla 2 RG Affittacamere 3 Stelle Terre Iblee RG Affittacamere 3 Stelle Voi Marsa Siclà Resort RG Villaggi Albergo 4 Stelle Tenuta Zannafondo RG Affittacamere 3 Stelle Artemisia RG Turismo Rurale 3 Stelle Il Varo a Mare RG Bed & Breakfast 3 Stelle San Giorgio Palace Hotel RG Hotel 4 Stelle L’Araucaria RG Turismo Rurale 1 Stella Athena Resort RG Villaggi Albergo 4 Stelle Borgo Rio Favara RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Room 21 RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Hotel Poggio del Sole Srl RG Hotel 4 Stelle L’Antica Torre RG Bed & Breakfast 3 Stelle Vivi La Contea RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Giardino di Pietra RG Affittacamere 3 Stelle Case di Cutalia RG Agriturismo 3 Spighe Aurà RG Affittacamere 3 Stelle Mare In Sicilia – Cava D’Aliga RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Locanda Dell’Orologio RG Affittacamere 3 Stelle Mediterraneo Palace RG Hotel 4 Stelle A Truatura RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Casa Ragusa Inn RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Palazzo Melfi RG Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Ad Maiora RG Affittacamere 3 Stelle Southeast Hotel RG Hotel 3 Stelle Casa Vacanze Sogno Siciliano RG Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella

Siracusa

Archimede SR Hotel 3 Stelle Residence Veneto SR Residenze Turistico Alberghiere 3 Stelle Tenuta di Roccadia SR Agriturismo 3 Spighe Residence Dei Baroni SR Residenze Turistico Alberghiere 3 Stelle Tenuta di Giorgio SR Agriturismo 3 Spighe Villa Felicia SR Hotel 3 Stelle Jonio SR Hotel 3 Stelle Residence Cavalieri SR Residenze Turistico Alberghiere 3 Stelle Albatros Hotel SR Hotel 3 Stelle Villa Ionia SR Hotel 3 Stelle La Rosa Sul Mare SR Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle I Monasteri Golf & Spa Resort SR Hotel 5 Stelle Badiula SR Agriturismo 3 Spighe B&B Corte Sveva SR Bed & Breakfast 3 Stelle Caiammari SR Hotel 4 Stelle Residence Ortigia SR Residenze Turistico Alberghiere 3 Stelle Hotel Mercure Siracusa Prometeo SR Hotel 4 Stelle Ermes SR Bed & Breakfast 3 Stelle Brucoli Village SR Hotel 4 Stelle Residence Patrizio SR Residenze Turistico Alberghiere 3 Stelle President Sea Palace SR Hotel 4 Stelle Villaggio Albergo Fontane Bianche SR Hotel 4 Stelle Grand Hotel Villa Politi SR Hotel 4 Stelle Eloro SR Hotel 3 Stelle Gutkowski SR Hotel 3 Stelle Domus Mariae SR Hotel 3 Stelle Arenella Resort SR Hotel 4 Stelle Kallikoros SR Turismo Rurale 4 Stelle Maison Bijou SR Bed & Breakfast 3 Stelle Tenuta San Leonardo SR Agriturismo 3 Spighe Capo Campolato SR Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Eureka Palace Hotel SR Hotel 4 Stelle Archinuè SR Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Antico Hotel Roma 1880 SR Hotel 4 Stelle Il Giardino di Pietra SR Bed & Breakfast 3 Stelle

Trapani

Affitacamere Signorino Resort TP Affittacamere 2 Stelle Cerri Hotel TP Hotel 3 Stelle Marina di Petrolo Hotel & Spa TP Hotel 3 Stelle A Casa di Coso TP Bed & Breakfast 3 Stelle La Meridiana TP Bed & Breakfast 3 Stelle Bed And Breakfast The Best TP Bed & Breakfast 3 Stelle Villa Altair TP Turismo Rurale 3 Stelle Hopps Hotel TP Hotel 4 Stelle Via Nuova TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Brezza di Grecale TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella B & B Piazza Vittorio TP Bed & Breakfast 3 Stelle Hotel Centrale TP Hotel 4 Stelle Hotel Baglio Dello Zingaro TP Hotel 3 Stelle Hotel Punta Nord-Est TP Hotel 3 Stelle Agriturismo Vultaggio TP Agriturismo 3 Spighe Gli Agrumi TP Affittacamere 1 Stella Le Saline TP Hotel 3 Stelle Il Carmine TP Hotel 3 Stelle Agriturismo Carbona TP Agriturismo 3 Spighe B&B San Francesco TP Bed & Breakfast 3 Stelle Triscinamare TP Hotel 3 Stelle Case di Calamazzo TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Badia Rooms TP Affittacamere 3 Stelle Grotticelli TP Villaggi Albergo 3 Stelle Stella D’Italia TP Hotel 4 Stelle Mare Luna Residence TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella La Piazzetta TP Hotel 3 Stelle Map Holiday Residence TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Sopra Le Mura TP Hotel 3 Stelle Hotel Cala Marina TP Hotel 3 Stelle Hotel Village Suvaki TP Villaggi Albergo 4 Stelle Villa Pietra TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Triscina Mare Residence TP Residenze Turistico Alberghiere 3 Stelle Divino Hotel TP Hotel 3 Stelle Mille e Una Notte TP Affittacamere 3 Stelle Costanza Beach Club TP Hotel 4 Stelle Brezza D’Estate TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Hotel La Battigia TP Hotel 4 Stelle Le Zagare TP Residenze Turistico Alberghiere 3 Stelle Finestre D’Occidente TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 stella Lilybeo Village TP Campeggi 1 Stella B&B Cafisu TP Bed & Breakfast 3 Stelle Al Madarig TP Hotel 3 Stelle President Hotel TP Hotel 3 Stelle La Viuzza TP Affittacamere 1 Stella Giardini Monplaisir TP Affittacamere 3 Stelle Resort Venere di Erice TP Hotel 4 Stelle Grand Hotel Selinunte TP Hotel 4 Stelle Casa Vacanze Valentina TP Residenze Turistico Alberghiere 2 Stelle Anna & Salvo’S House TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Esperidi Park Hotel TP Hotel 4 Stelle Crystal TP Hotel 4 Stelle Hotel Mediterraneo TP Hotel 3 Stelle Hotel Baglio Catalano TP Hotel 3 Stelle Seawater Hotels TP Hotel 4 Stelle Tannur TP Affittacamere 3 Stelle Case Vacanze Signorino TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Soc.Agr.Az.Agrituristica Duca di Castelmonte Srl TP Agriturismo 3 Spighe Residence Itaca TP Residenze Turistico Alberghiere 4 Stelle Riva Se Apartments TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Il Quadrifoglio TP Bed & Breakfast 3 Stelle Novecento TP Bed & Breakfast 2 Stelle Locanda Scirocco Hotel** TP Hotel 2 Stelle Cortile Antico TP Case e Appartamenti per Vacanze 1 Stella Terme Gorga TP Hotel 3 Stelle Tiziano Hotel TP Hotel 4 Stelle

