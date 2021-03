Vaccino covid a domicilio. La signora Francesca la prima messinese a riceverlo – VIDEO

Sono iniziate questa mattina a Messina le somministrazioni del vaccino anti covid a domicilio per gli over 80. Due squadre di medici, divise in zona Nord e zona Sud, hanno iniziato le vaccinazioni a casa per gli anziani messinesi che ne hanno fatto fatto richiesta.

La prima anziana vaccinata a casa è stata una donna: la signora Francesca Natoli, di 84 anni (nata l’11 aprile 1936). Ha accolto in casa sua le dottoresse Marta Giordano e Margherita Messina insieme alla sua famiglia e, dopo la parte burocratica, ha ricevuto prima dose del vaccino anti covid Moderna.

La prima over 80 vaccinata a domicilio a Messina

Le emozionanti parole della signora Francesca, vaccinata a domicilio stamane a Messina dalle dottoresse Marta Giordano e Margherita Messina. «È un momento di gioia, non solo per me ma anche per tutti quelli che lo faranno dopo di me. Il vaccino è indispensabile. La prima cosa che farò sarà andare a casa di mia figlia e riabbracciare i miei parenti. Non ho sentito niente. Le dottoresse sono bravissime».

Al momento sono circa 1500 gli over 80 che hanno fatto richiesta per essere vaccinati a casa e la città di Messina è tra le prime città ad avere iniziato i vaccini a domicilio.

