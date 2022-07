Sanità. L’ASP di Messina cerca medici specialisti per l’Ospedale di Lipari

L’Ospedale di Lipari è a corto di medici Non è una novità, vista la drammatica situazione del nosocomio eoliano – che serve più di 15.000 persone –, di recente sempre più a rischio chiusura. Per sopperire a queste carenze, l’ASP di Messina ha indetto, tramite avviso pubblico con data 28 giugno 2022, una manifestazione di interesse per l’affidamento di incarichi libero professionali.

I reparti per i quali è stata lanciata questa chiamata straordinaria sono quelli di cardiologia, ortopedia e traumatologia, pediatria, anestesia e rianimazione, chirurgia generale e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (pronto soccorso), ostetricia e ginecologia. Possono rispondere all’avviso tutti gli specialisti in queste discipline e gli studenti universitari iscritti all’ultimo anno di specializzazione.

Per l’Ospedale di Lipari si tratta dell’ennesimo provvedimento firmato dal commissario straordinario dell’ASP di Messina, Bernardo Alagna, nel tentativo di colmare questi vuoti che stanno creando grandi disagi alla popolazione di tutto l’arcipelago. Lo scorso autunno, nel commentare un altro bando andato deserto, Alagna ha spiegato come fosse necessario garantire a queste figure professionali una forma di premialità.

«Ancora una volta – ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – testimoniamo come per il governo regionale la Sanità sulle isole minori sia una priorità. Dovrebbe essere a tutti noto che in Italia mancano oltre 60mila medici, che le carenze di professionisti le pagano le aree più deboli e che su questi aspetti non esiste alcuna competenza regionale. Noi possiamo mettere a disposizione risorse, cercare personale, garantire il più possibile i servizi e rendere attrattivo il lavoro nelle zone disagiate. Spero che questo ulteriore sforzo consenta una maggiore copertura delle posizioni in organico vacanti e faccio appello a tutti i professionisti che amano le Eolie, di ogni parte d’Italia, affinché rispondano all’avviso anche se per un periodo ristretto».

Per coloro che fossero interessati, la domanda dovrà essere compilata e inviata per via telematica, entro il 24 settembre 2022, utilizzando la piattaforma informatica a cui si accede dal sito dell’Asp di Messina, sezione “Concorsi“, “Procedure on line”.

(11)