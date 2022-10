“Ottobre rosa”, screening gratuiti contro i tumori a Messina: date e orari

Doppio appuntamento con la prevenzione a Messina in occasione dell’ottobre rosa: sabato 22 e domenica 23 screening gratuiti a piazza Duomo contro i tumori al seno e al colon retto. Previste anche altre visite mediche specialistiche a cura di professionisti del settore. Vediamo tutti i dettagli.

L’iniziativa “Screening una vita davanti – Ottobre rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno” è organizzata dal Comune e dall’ASP di Messina, in collaborazione con il Lions Club Messina zona 7, sarà presentata domani a Palazzo Zanca alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali e alla Salute, Alessandra Calafiore.

Il programma degli screening gratuito a Messina

Il programma dell’iniziativa prevede screening gratuiti con un’unità mobile itinerante sabato 22 dalle 8.30 alle 18.00 e domenica 23 ottobre fino alle 12.00 a piazza Duomo. Nel dettaglio:

screening tumore al seno – le donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni potranno sottoporsi ad esame mammografico;

– le donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni potranno sottoporsi ad esame mammografico; screening tumore del colon retto – donne e uomini tra i 50 ed i 69 anni potranno recarsi presso la farmacia a ritirare il kit.

Previsti inoltre visite senologiche per la prevenzione e screening dermatologici, oculistici, ortopedici per la prevenzione della scoliosi, diabetologici e per l’ipertensione arteriosa, a cura di professionisti del settore.

Un’iniziativa analoga si è svolta nei giorni scorsi a Barcellona Pozzo di Gotto e a Montalbano Elicona.

(15)