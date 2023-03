Ospedale di Lipari. Ufficio ticket chiuso e disagi per i residenti, De Leo: «Gravi criticità»

Una platea di 15mila persone tutto l’anno, più i turisti nei mesi estivi, ma persistono «svariate e gravi criticità»: l‘Ospedale di Lipari diventa oggetto di un’interrogazione a seguito delle segnalazioni riguardanti i disagi causati dalla chiusura dell’Ufficio ticket. A denunciare la situazione, chiedendo spiegazioni al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’assessore alla Sanità, Giovanna Volo, è il deputato messinese Alessandro De Leo (Sicilia Vera).

Nelle scorse settimane diversi cittadini e un il coordinamento “Eolie sanità” hanno segnalato i disagi derivanti dalla chiusura dell’Ufficio Ticket dell’Ospedale di Lipari. A farsi portavoce di queste istanze all’ARS è il deputato regionale di Messina, Alessandro De Leo.

«In più occasioni – segnala De Leo – la cittadinanza, i Comitati per la salute, le Associazioni delle Isole Eolie del terzo settore e gli stessi enti locali hanno denunciato svariate e gravi criticità della struttura che non consentono di assicurare servizi adeguati a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza. Le iniziative riguardo alla carenza di personale medico, attuate dall’ASP di Messina, che gestisce la struttura, non sembrano essere state risolutive».

«Tali iniziative – aggiunge – sembrano, comunque, più indirizzate al mantenimento di un pronto soccorso che a integrare i servizi di un ospedale davvero in grado di assolvere alle esigenze di una comunità remota e spesso isolata. Tra le altre carenze occorre rimarcare le prenotazioni all’ufficio Cup, la chiusura per alcune settimane dell’ufficio ticket e l’impossibilità o comunque la difficoltà a procedere alla prenotazione di prestazioni specialistiche presso il poliambulatorio locale».

Per queste ragioni, il deputato regionale di Sicilia Vera, Alessandro De Leo, presenta un’interrogazione indirizzata al presidente della Regione, Renato Schifani e all’assessore alla Salute, Giovanna Volo, in cui chiede: «quali iniziative straordinarie il Governo intende adottare per fronteggiare l’emergenza e soprattutto quali saranno le misure volte a garantire a regime e stabilmente la piena copertura dell’organico».

Il parlamentare ARS chiede inoltre chiarimenti sulle ragioni della chiusura dell’Ufficio Ticket e «se il Governo è a conoscenza delle lamentate anomalie nel meccanismo di prenotazione tramite CUP delle prestazioni presso l’Ospedale di Lipari, se i tempi di attesa sono in linea con gli altri presidi di competenza, ed eventualmente quali iniziative vorrà porre in essere per risolvere le stesse».

