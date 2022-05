Festa del Medico 2022, l’Oscar made in Messina per premiare i più apprezzati

Si è ufficialmente aperto il televoto per la seconda edizione della “Festa del Medico”, l’iniziativa dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Messina pensata per premiare i medici più apprezzati della città. Un autentico “Oscar” del medico made in Messina, che verrà riconosciuto ai sette professionisti entrati in nomination, con più di 4.500 segnalazioni provenienti dai cittadini della provincia.

«Un lavoro prezioso e articolato quello svolto dalla Giuria di cui vado molto fiero – dichiara il consigliere segretario dell’Ordine Salvatore Rotondo, presidente della commissione – perché sono emersi diversi nomi di giovani colleghi particolarmente meritevoli che hanno ricevuto numerose segnalazioni. Il 6 giugno, grazie al televoto, avremo una classifica parziale, secretata nel software, delle preferenze raccolte da ognuno e che vale solo per il 50%; lo stesso televoto infatti sarà riaperto durante la Festa del Medico, in programma venerdì 10 giugno al Palacultura (inizio ore 16), per pochi minuti e per ogni categoria di voto e il pubblico presente potrà votare nuovamente i medici in nomination e questo voto varrà per il 50%; la classifica finale risulterà dalla somma delle due percentuali».

Ecco la lista dei medici di Messina che si possono votare per la Festa del Medico 2022 (tra parentesi il codice da inviare accanto al nome via SMS al numero 3456043812).

CATEGORIA A (ASP Messina)

Asciutto Francesco (codice A1);

Ricciardo Cono Tindaro (A2);

Crisafi Salvatore (A3).

Briguglio Marilena (B1);

Pellicanò Giovanni (B2);

Fiore Patrizia (B3).

Casile Carlo (C1);

Aliberti Claudio (C2);

Consolo Giovanni (C3).

Caminiti Fabrizia (D1);

Leonardi Salvatore (D2);

Marino Silvia (D3).

De Matteis Marco (Casa di cura Cappellani, E1);

Russo Giuseppe (COT, E2).

Barresi Paolo (F1);

Casilli Giuseppe (F2);

Freni Terranova Francesco (F3).

Barbaro Luigi (G1);

Curtò Lorenzo (G2);

Certo Francesco (G3).

«Quest’anno – osserva inoltre la vicepresidente dell’Ordine dei Medici, Francesca Granata – la Festa del Medico assumerà un significato ancora più forte, perché sarà svolta contestualmente alla tradizionale Cerimonia di Giuramento, con la consegna delle medaglie a chi ha compiuto 50 anni di laurea e i tesserini ai nuovi iscritti».

