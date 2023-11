Strutture per l’outdoor: facciamo il punto sulle piscine fuori terra rivestite

Installare una piscina nel proprio spazio outdoor permette di allestire un angolo da destinare al relax, al divertimento o all’esercizio fisico, a seconda delle proprie preferenze e di quelle della propria famiglia.

Per procedere in tempi rapidi oppure nel caso in cui non sia possibile effettuare lavori di scavo, si può valutare di optare per una piscina fuori terra rivestita, una soluzione in grado di inserirsi al meglio in qualsiasi contesto, sia privato che pubblico.

A chi rivolgersi per l’installazione di una piscina fuori terra rivestita

Per disporre di una piscina fuori terra rivestita che permetta di sfruttare al meglio l’outdoor dando vita a un’area relax funzionale ed esteticamente accattivante è importante rivolgersi a realtà specializzate di riferimento nel settore.

Ne costituisce senza dubbio un esempio significativo Unica Pool, che realizza piscine fuori terra rivestite in grado di soddisfare ogni genere di esigenza. In particolare, ogni soluzione proposta da quest’azienda italiana si contraddistingue per una peculiare struttura modulare e un solarium integrato.

I moduli permettono di rendere l’installazione ancora più semplice e rapida, così come di agevolare spostamenti futuri o eventuali modifiche della forma della piscina, inclusi ampliamenti e ridimensionamenti.

Anche il solarium è modulare e consente di camminare in tutta sicurezza essendo realizzato con un materiale antiscivolo innovativo come il WPC. Si tratta di un composto altamente ecologico e riciclabile di farina di legno, resine e polimeri per un effetto rustico e al contempo estremamente moderno. Di certo, la pavimentazione sarà resistente e durevole nel tempo, oltretutto non subirà scheggiature o altri danni.

Quali caratteristiche ha una piscina fuori terra rivestita

Le piscine fuori terra generalmente presentano un rivestimento interno e uno esterno, che possono essere di materiali diversi.

Unica Pool, per esempio, ricorre a un telo in PVC armato, in quanto garantisce robustezza e un ottimo isolamento termico per l’acqua all’interno. Naturalmente, può essere personalizzato sia dal punto di vista del colore che della fantasia, così da rendere la struttura anche esteticamente accattivante e perfettamente in linea con lo stile dello spazio outdoor.

L’impermeabilizzazione – potenziata da una rete in poliestere – consente alla struttura di non subire deformazioni, né danni dovuti a eventi atmosferici o raggi UV, contribuendo anche a mantenere l’acqua pulita evitando il proliferare di microrganismi.

Naturalmente, le migliori aziende del settore ricorrono a materiali di elevata qualità anche per quello che riguarda il rivestimento esterno, con la possibilità di optare per diverse soluzioni in grado di donare ricercatezza e durabilità al contempo, come per esempio il poliuretano, il WPC e il gress porcellanato. Unica Pool anche in questo caso permette di scegliere tra un’ampia gamma di tonalità in fase di personalizzazione.

Come proteggere e valorizzare una piscina fuori terra rivestita

Naturalmente, è possibile valorizzare ulteriormente la piscina fuori terra con alcuni optional.

Per esempio Unica Pool permette di inserire elementi come il nuoto controcorrente, perfetto per allenarsi e rimanere in forma, oppure l’idromassaggio e il massaggio cervicale, con cui trasformare l’outdoor in una vera e propria spa.

Una piscina fuori terra potrà essere completata anche con scalette esterne che consentano di accedere facilmente se molto sollevate rispetto al terreno, magari nello stesso materiale e tono di colore del solarium.

Per quello che riguarda la salvaguardia della vasca, invece, è possibile valutare l’installazione di una copertura per piscina, come quelle di Abritaly, una struttura che permette di ridurre gli interventi di manutenzione, evitando che possano depositarsi in acqua elementi che contribuiscono a comprometterla dal punto di vista della pulizia.

In più, permettono di accrescere anche la sicurezza dell’area relax, impedendo che si verifichino cadute accidentali da parte di bambini, anziani e animali domestici.

