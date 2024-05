Quali sono le tendenze emergenti nel settore dei prestiti personali?

La richiesta di prestiti personali è particolarmente diffusa nel nostro Paese. Ma quali sono le varie tipologie di prestito e accesso al credito?

Prestiti personali: le modalità di richiesta

Per quanto riguarda la modalità di richiesta, è ormai consolidata la procedura di richiesta digitale. Richiedere un prestito online, infatti, è facile e veloce. Ma non solo: la procedura digitale, è anche comoda, può essere fatta in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite un dispositivo connesso a Internet (pc, tablet, smartphone), e sostenibile (è totalmente paperless, senza carta).

Prestiti personali: finalizzati o non finalizzati?

I prestiti finalizzati sono quelli richiesti per una specifica finalità; sono quelli, cioè, legati all’acquisto di uno specifico bene, come un elettrodomestico oppure un’auto. Quelli non finalizzati, sono, invece, finanziamenti che una persona richiede per gli scopi più diversi. In quest’ultimo caso, in fase di richiesta, non si deve dichiarare la finalità.

L’importo medio richiesto tende a salire

Come riportato da un articolo di Corriere Economia del 21 dicembre 2023, i dati di fine 2023 mostrano che l’importo medio richiesto tende a salire: nell’ultimo quadrimestre del 2023 si è assestato sui 12.000 euro, in rialzo rispetto al dato del precedente quadrimestre (11.300 €). Secondo alcuni esperti, la crescita dell’importo medio può essere vista come un segnale di maggiore fiducia di privati e famiglie relativamente al futuro prossimo. Per quanto riguarda infine l’età media dei richiedenti attualmente è di 42,7 anni.

