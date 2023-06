La difficile situazione del Messina Calcio: cosa sappiamo finora

Una stagione difficile, tra le più difficili della storia ultracentenaria del Messina Calcio. I siciliani hanno partecipato per la loro trentunesima volta a un campionato della Terza Serie italiana e questa volta senza alcun favore dei pronostici. Infatti a inizio stagione, andando ad analizzare le statistiche, i dati e i numeri di un comparatore di quote avremmo visto che la squadra giallorossa era indicata come tra le possibili formazioni in lotta per la salvezza. Ed è stato così: un campionato terminato al diciassettesimo posto e salvato in finale dei Playout contro la Gelbison. La stagione si è giocata non solo sul campo verde ma anche nelle stanze dirigenziali a causa di una situazione contabile tutto il contrario che florida il che ha portato, e sta ancora portando, la società ad operare un passaggio di mano.

In campionato

Ma partiamo dal calcio giocato. Diciassettesimo posto, si diceva, e dunque stagione prolungata per la fase post season con all’orizzonte i Playout salvezza. La sfida si è giocata contro la Gelbison in andata e ritorno. Nella prima gara la squadra siciliana, allenata da Ezio Raciti, ha dovuto incassare uno sconfortante 1-0 a causa del gol di Tumminiello. Ma nella gara di ritorno i siciliani hanno tirato fuori tutto il carattere e la voglia disperata di vincere che avevano e hanno ribaltato il risultato. Allo stadio “Franco Scoglio” è dunque terminata 1-0 per i peloritani con un gol all’82’ di Ragusa. A salvare la squadra di Raciti è stato poi il miglior piazzamento in classifica. Salvezza conquistata, gioia immensa per tutta la città ma ancora con una festa da rimandare per i problemi societari ancora vivi.

Club in vendita

Se sul campo si festeggiava, non accadeva lo stesso negli uffici del Messina. Per l’ottava volta negli ultimi quindici anni, infatti, la società è stata messa di nuovo in vendita. “Non ci sono le condizioni per continuare”, ha dichiarato il presidente attuale del Messina, spiegando in realtà poco di ciò che è successo ma annunciando la messa in vendita della società e consegnandola alla speranza di trovare imprenditori capaci di risollevare la situazione del club. Investimenti bloccati, una gestione difficile, un periodo mondiale che non ha favorito la ripresa economica e trattative con l’amministrazione pubblica fallite sono alla base della rinuncia. A fine giugno deve essere presentata tutta la documentazione necessaria ad iscrivere la squadra al prossimo torneo di Serie C. Cosa accadrà ancora non è dato saperlo. I tifosi messinesi hanno addirittura fatto un appello al cantante Fedez per acquistare la squadra ma la verità è che quello che vogliono i messinesi e tutti gli amanti del calcio è che la favola Messina non si spenga per l’ennesima volta e si torni presto a parlare solo del calcio giocato.

