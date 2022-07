Taormina, morto bambino di 4 anni ricoverato all’ospedale San Vincenzo. La nota dell’Asp

È morto nella serata di ieri, mercoledì 13 luglio, il bambino di quattro anni ricoverato all’Ospedale San Vincenzo di Taormina. Quando è arrivato al nosocomio, spiega in una nota l’Asp di Messina, versava in condizioni cliniche gravissime. I medici hanno tentato di salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. L’Asp si stringe al dolore dei familiari.

Di seguito la nota inviata dall’Asp di Messina: «Il piccolo B.D. di 4 anni è deceduto stanotte all’ospedale San Vincenzo di Taormina dove è giunto il 07 luglio 2022 in condizioni cliniche gravissime. Ricoverato presso il reparto di Terapia intensa Cardiochirurgica è stato sottoposto a cure intensive (tra cui Ecmo), ma il disperato quadro clinico non ha lasciato margine ad alcun miglioramento clinico, pertanto a seguito di accurati esami diagnostici, e di una lunga procedura di accertamento di morte encefalica, ne è stato costatato il decesso alle ore 20.33 del 13 luglio 2022. Tutto il personale medico e paramedico e la Direzione Asp Messina si stringe al dolore dei familiari».

(44)