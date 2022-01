Sicilia. Incendio alla Raffineria di Gela: nessun ferito

Secondo le prime verifiche, l’incendio alla Raffineria di Gela sarebbe stato innescato dall’esplosione di un forno degli impianti di distillazione dell’isola 8. Il boato causato dall’incendio è stato avvertito, come riporta l’Ansa, distintamente in tutta l’area industriale. L’incendio, all’interno della Raffineria di Gela, è stato immediatamente spento dalle squadre antincendio. Ambienti sindacali hanno confermato che non ci sono feriti. Già in corso accertamenti tecnici.

In aggiornamento.

(Foto © Ansa)

