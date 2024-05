Messina. Sigfrido Ranucci presenta il suo libro “La Scelta” a Santa Maria Alemanna

Il 19 maggio del 2024, a Santa Maria Alemanna, Messina, avrà luogo alle ore 11, la presentazione del libro “La Scelta” da parte del giornalista Sigfrido Ranucci. L’evento è organizzato dalla libreria Bonanzinga. Dialogherà con l’autore Antonella Russo.

Sigfrido Ranucci: le influenze che hanno plasmato la carriera

Pubblicato da Bompiani, il libro rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel percorso personale e professionale del giornalista. Ranucci, noto soprattutto per il suo impegno giornalistico nel programma “Report”, offre una prospettiva sulle sue esperienze e intreccia le narrazioni delle sue inchieste più significative con riflessioni profonde sulle influenze che hanno plasmato la sua carriera.

La natura delle scelte giuste

Il dialogo con l’autore sarà condotto da Antonella Russo. Per il pubblico sarà un’occasione preziosa per esplorare i temi trattati nel libro e per porre domande dirette all’autore. Attraverso le pagine di “La Scelta”, Ranucci rivela non solo gli intricati retroscena delle sue indagini, ma anche l’impatto che figure importanti come suo padre e il suo mentore, Roberto Morrione, hanno avuto sul suo percorso professionale e personale. Queste influenze hanno contribuito a forgiare la sua determinazione nel perseguire con fermezza le sue scelte, consapevole del potere che il giornalismo ha nel plasmare il destino individuale e collettivo.

Il tema centrale del libro, la natura delle scelte giuste, sarà al centro del dibattito. Attraverso le esperienze di Ranucci, il pubblico sarà invitato a riflettere su quali siano i criteri che guidano una scelta etica e responsabile nel giornalismo e nella vita di tutti i giorni.

