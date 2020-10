Messina, riapertura parziale degli impianti del CUS Unime. Chi può accedere

Da oggi – giovedì 22 ottobre – riapertura parziale gli impianti del CUS Unime di Messina. Giusto un paio di giorni fa, la stessa Cittadella Sportiva Universitaria aveva sospeso – su disposizione del Rettore Salvatore Cuzzocrea – in via temporanea ed eccezionale, tutte le attività sportive, chiudendo quindi tutti gli impianti sportivi.

La struttura universitaria, aperta anche a utenti esterni, era stata chiusa per «evitare di generare rischi interferenti con gli studenti e il personale Unime nelle aree della cittadella». Era, invece, rimasto aperto il Centro Equitazione all’interno del CUS per «garantire il movimento degli animali necessario al loro benessere».

Messina, riapertura parziale del CUS Unime

Adesso però il CUS ha riaperto le strutture. Chi potrà accedere?

studenti universitari;

personale tecnico amministrativo;

docenti dell’Università di Messina;

atleti impegnati nelle sole attività agonistiche di ogni categoria.

«Il CUS UniMe – si legge nella nota – auspica la riapertura completa a tutti gli associati nel più breve tempo possibile assumendosi ogni onere e responsabilità circa le limitazioni dettate dalle disposizioni di legge (misure di prevenzione al Covid-19) già in essere presso ogni Impianto sportivo della Cittadella Universitaria».

Fare sport in sicurezza

Il CUS Unime ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina protettiva in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo all’interno della Cittadella Sportiva Universitaria e del Complesso Primo Nebiolo (sia nella aree interne che nelle aree esterne), eccezion fatta solo per la fase di svolgimento dell’attività sportiva.

Obbligatorio in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo all’interno di Cittadella e Nebiolo mantenere la distanza di sicurezza ed evitare tassativamente qualsiasi tipo di assembramento.

Si ricorda, inoltre, che ogni qualvolta si deve accedere agli impianti è necessario presentare e rilasciare obbligatoriamente il modello di autocertificazione.

Informazioni utili

Per gli orari della palestra clicca qui

Per le attività sportive clicca qui

(16)