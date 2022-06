Marefestival Salina 2022, Neri Parenti ospite d’onore della rassegna cinematografica

È tempo di mare. È tempo di cinema, musica, divertimento. È tempo di Marefestival Salina 2022 che torna sull’isola eoliana per l’undicesima edizione. Tantissimi gli ospiti che arriveranno per la rassegna cinematografica che si svolgerà dal 23 al 25 giugno 2022, tra gli altri: Neri Parenti, Lunetta Savino, Paolo Conticini, Simona Izzo, Ricky Tognazzi e, come sempre, Maria Grazia Cucinotta, madrina del Marefestival.

«Questa undicesima edizione – dicono gli organizzatori – si preannuncia ricca di sorprese ed emozioni all’insegna della celebrazione del ricordo di Massimo Troisi, indimenticato artista che ha ispirato intere generazioni e che ancora oggi rappresenta un significativo punto di riferimento per la comicità e per il cinema italiano».

Marefestival Salina 2022

Tra gli ospiti anche Neri Parenti sarà l’ospite d’onore della XI edizione di Marefestival Salina. «Parenti rappresenta un prezioso e imprescindibile punto di riferimento della storia recente del nostro cinema – dice il direttore artistico Massimiliano Cavaleri – un percorso lunghissimo con il numero record di 50 film, tutti di grande successo, tra cui sei Fantozzi, due Fracchia, innumerevoli cinepanettoni e altre pellicole, cui il grande pubblico è particolarmente affezionato. Dedicheremo a lui e al suo brillante contributo alla commedia made in Italy una serata, in cui ripercorreremo i momenti salienti, tra aneddoti, curiosità e dietro le quinte; parlando anche dei prossimi impegni cinematografici».

Marefestival si svolgerà nel comune di Malfa ed è organizzato da Cavaleri insieme a Patrizia Casale e Francesco Cappello, vertici dell’associazione culturale Prima Sicilia.

