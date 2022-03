La musica jazz alla Tenuta Rasocolmo: il 26 marzo concerto del “Duo Semiserio”

Quarto appuntamento con la musica jazz a Messina, sempre alla Tenuta Rasocolmo, in Vico degli Ulivi a contrada Piano Torre. Stavolta di scena per il “Winehouse Concert Jazz” saranno Carmelo Coglitore e Pino Delfino del “Duo Semiserio”. Lo spettacolo è in programma sabato 26 marzo 2022, dopo le precedenti tre date tutte sold out.

Il “Duo Semiserio” porterà il pubblico in un viaggio tra swing, folk e pop, insieme a improvvisazioni e performance uniche. Carmelo Coglitore, sassofonista, clarinettista, didatta, compositore e conductor ha inciso di recente il progetto “Instant Groove” con Pino Delfino (contrabbasso), Francesco Cosa (batteria) e Giacomo Tantillo (tromba).

Oltre alla musica, i presenti potranno ammirare la mostra “Pieces of Wall” di Demetrio Scopelliti e a cura di Mariateresa Zagone, ancora in esposizione alla cantina. L’evento inizierà alle ore 20:00 con la degustazione alla Tenuta Rasocolmo, ma l’esibizione vera e propria durerà dalle 21:30 alle 23:00.

Tutte le info per prenotarsi al “Winehouse Concert Jazz” della Tenuta Rasocolmo

Per il concerto sono disponibili 25 posti ed è obbligatorio essere in possesso di Green Pass, con la possibilità di ricevere un omaggio della cantina qualora dovesse essere presentato anche l’esito di un tampone negativo.

La prenotazione avviene sul sito della Tenuta, mentre per altre informazioni si raccomanda di contattare il numero di telefono 3933343760. L’ultimo spettacolo in calendario è previsto per sabato 9 aprile 2022 con un altro duo, quello composto da Anita Vitale (voce) e Mauro Schiavone (pianoforte).

