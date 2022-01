Filarmonica Laudamo Messina: al via il 16 gennaio la 101esima stagione

Tutto pronto per la 101esima stagione della Filarmonica Laudamo di Messina. Domenica 16 gennaio 2022, alle 18:00, l’annata concertistica prenderà il via al Palacultura Antonello con la performance di Elisa Lorena & Trio Atipico, che si esibiranno in “De Sur a Sur», il disco pubblicato di recente dall’etichetta argentina “Acqua Records “di Buenos Aires e il nome del concerto.

La formazione di Elisa Lorena (voce), Antonino Cicero (fagotto), Giovanni Alibrandi (violino) e Alessandro Blanco (chitarra) suonerà anche musiche di Carlos Gardel, Anibal Troilo, Francisco Camaro, Astor Piazzolla e altri autori, in una serata all’insegna dell’argentina e del “tango canzone”, con il connubio sperimentale tra la tradizione della chitarra e del violino e le melodie atipiche del fagotto.

La cantante argentina Elisa Lorena, con alle spalle tournée in Argentina, Brasile, Uruguay, Francia, Austria, Montecarlo e Italia, dopo il successo in Sudamerica ha continuato l’attività di cantante di tango formando l’ensemble “Tango Trio” con il chitarrista Daniele Colistra e il contrabassista Pino Delfino con cui si è esibita, tra l’altro, all’ Università Mediterranea e al Museo della Musica Ecolandia di Reggio Calabria. Risale al 2019 l’inizio della collaborazione con il Trio Atipico, che ha portato all’uscita il 5 gennaio 2022 dell’album “De Sur a Sur”, già candidato all’autorevole premio Gardel 2022.

Il prossimo concerto della stagione della Filarmonica Laudamo Messina è in programma domenica 30 gennaio 2022, sempre alle 18:00: “Un ritratto dell’Italia dal 700 ad oggi”, con il pianista Alberto Ferro e musiche di Scarlatti, Rossini, Respighi, Petrassi e Casale.

Filarmonica Laudamo, le nuove date dei concerti rinviati

Se i concerti del 16 e del 30 gennaio sono stati confermati, gli altri sono stati invece rinviati per problemi tecnici legati all’attuale emergenza sanitaria. Ecco le nuove date:

Laboratorio di Piazza Scienza e Lavoro , diretto da Antonio Moncada e Carlo Cattano, non più giovedì 20 gennaio 2022, ma giovedì 10 marzo 2022 ;

, diretto da Antonio Moncada e Carlo Cattano, non più giovedì 20 gennaio 2022, ma ; Emmanuel Pahud e Orchestra Sinfonica del Conservatorio Corelli, non più domenica 23 gennaio 2022, ma domenica 3 aprile 2022.

