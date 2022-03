Concerti di beneficenza per l’Ucraina: i teatri della Sicilia aderiscono all’iniziativa della Regione

Anche i teatri siciliani mostrano la loro solidarietà al popolo ucraino colpito dalla guerra. L’assessorato regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo ha lanciato l’iniziativa “Concerti per la Pace Europea”, una serie di spettacoli di beneficenza in programma in tutta la Sicilia a partire da domenica 13 marzo 2022.

«In questo momento siamo tutti chiamati a dare un contributo – ha detto l’assessore al Turismo, Manlio Messina – per sostenere concretamente la popolazione ucraina stretta nella morsa mostruosa della guerra. Penso in modo particolare alle sofferenze di donne, bambini, soggetti indifesi. Abbiamo il dovere di non dimenticarli e di sostenerli con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Il governo Musumeci è già in prima linea per l’accoglienza dei rifugiati, e con i “Concerti per la Pace Europea” dimostrerà anche una grande capacità di supporto morale e materiale».

Concerti di beneficenza per l’Ucraina, le date degli spettacoli in Sicilia

La prima data in calendario è quella del 13 marzo al Teatro Massimo Bellini di Catania, che ha organizzato un concerto a ingresso libero a partire dalle ore 17:30. Si potrà inoltre partecipare a una raccolta fondi in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. «La musica – scrive il Teatro Bellini – unisce e supporta. Difendere il diritto alla pace è qualcosa di essenziale, noi lo facciamo attraverso la bellezza dell’arte».

L’altro appuntamento annunciato è il 19 marzo al Teatro Pirandello di Agrigento, a cui seguirà la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo, con il concerto del 20 marzo. Altri enti e teatri si stanno adoperando per organizzare attività benefiche, mentre la l’Inda di Siracusa ha reso noto che devolverà una parte degli incassi delle rappresentazioni in programma nelle prossime settimane.

Foto: WikiCommons

