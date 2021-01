Quattro Frecce: la top 5 dei parcheggi brutti di Messina del 2020

A un anno di distanza (era il 19 gennaio 2020) dalla nascita di Quattro Frecce, la rubrica dedicata ai parcheggi più brutti di Messina, è arrivato il momento di fare la nostra classifica. Per questo speciale Natale 2020, infatti, non poteva mancare una top five dedicata ai parcheggi selvaggi dei nostri concittadini.

Chi sarà riuscito a scalare la classifica di Quattro Frecce? Chi si aggiudicherà il podio per il parcheggio più brutto? Chi è stato il discendente del Missinisi Scaltrorum a parcheggiare peggio degli altri? Scopritelo con noi nella Top 5 di Quattro Frecce.

Number 5 – La Top 5 di Quattro Frecce

Alla numero 5 della nostra top 5 c’è lui il Missinisi Hortorum, uno dei primi esemplari scoperti da noi di Quattro Frecce. Si tratta del messinese che vive dentro i giardinetti pubblici, solitario e ostile, che nutre la sua fame di incivile con altalene, scivoli e panchine.

Number 4 – I parcheggi più brutti di Messina del 2020

Al numero 4 arriva il Missinisi Rampicantum, noto per essersi arrampicato su un palazzo di via Cesare Battisti. Un vero genio del parcheggio, che tuttavia non riesce a raggiungere il traguardo del primo posto per questa classifica dei parcheggi più brutti di Messina.

Number 3 – i parcheggi più brutti del 2020 per lo speciale Natale

Il bronzo va al Missinisi Invasor, di cui abbiamo narrato le gesta a settembre. Di lui si sono dette molte cose, soprattutto che ha una spiccata intelligenza e un grande senso dello spazio. Bravo!

La medaglia argento va a…

Nella top 5 di Quattro Frecce non poteva mancare, proprio lui: il Missinisi Facci I Casu, che decide di sostare proprio davanti alla statua di Gaetano Martino, tanto a lui che gli frega.

And the Winner Is – La classifica di Quattro Frecce

Il motivo per cui abbiamo dato vita a Quattro Frecce è proprio questo parcheggio, per cui non poteva non aggiudicarsi il primo posto di questa classifica.

Il Missinisi Pinetum vince la classifica dei parcheggi più brutti del 2020.

