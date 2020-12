Cos’è successo a Messina nel 2020? Cronaca di un anno fuori dall’ordinario

Lo possiamo dire? Il 2020 sta per finire. È tempo di bilanci, buoni propositi, auguri e, in questo caso, scongiuri. Messina si appresta ad accogliere un nuovo anno con la speranza che sia diverso, migliore del precedente, e per farlo si guarda indietro. Quali sono stati gli eventi più significativi? Cos’è successo nella città dello Stretto negli ultimi 12 mesi? Per salutare quest’anno balordo abbiamo deciso di tornare indietro e ripescare tra le vecchie notizie, per fare il punto sugli avvenimenti che – partendo dal coronavirus, ma andando anche oltre il coronavirus – hanno caratterizzato questo 2020. Ecco il nostro recap, il nostro “riassunto delle puntate precedenti”.

Una piccola guida, per navigare meglio l’articolo: la prima pagina è dedicata, inevitabilmente, al covid-19, e a come Messina lo ha vissuto; la seconda ad alcuni progetti realizzati e a quelli messi in cantiere; la terza alla politica; la quarta a ciò che in città non è successo, ad un altro evento funesto, e – di contro – alle cose belle che troppo spesso dimentichiamo.

