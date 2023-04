Concorso all’Università di Messina: 80 le figure richieste. Requisiti e come partecipare

Buone notizie per chi cerca lavoro in Sicilia: sono online i bandi di concorso dell’Università degli Studi di Messina (UniMe), che cerca 80 figure professionali, da assumere a tempo indeterminato. Diverse le posizioni economiche in area amministrativa, tecnica, informatica, bibliotecaria e così via. Si cercano anche un giardiniere e un usciere. Vediamo i requisiti richiesti, i link ai singoli bandi e come partecipare.

Concorso Università di Messina: i bandi

In totale i bandi di concorso per l’Università di Messina (UniMe) sono 14, per diverse figure professionali e inquadramenti economici. Di seguito, l’elenco completo con i link al singolo bando:

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità di personale di cat. B, posizione economica b1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’ateneo (bando a questo link); Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 unità di personale di cat. C, posizione economica c1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (bando a questo link); Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unità di personale di cat. B, posizione economica b3, area servizi generali e tecnici, profilo giardiniere con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’ateneo (bando a questo link). Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità di personale di cat. C, posizione economica c1, area biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’ateneo (bando a questo link); Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di personale di cat. D, posizione economica d1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dei servizi tecnici dell’ateneo (bando a questo link). Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di personale di cat. Ep, posizione economica ep1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo informatico con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’ateneo (bando a questo link); Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di cat. Ep, posizione economica ep1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati profilo ingegnere esperto nei settori dell’ingegneria impiantistica, con particolare riguardo alla progettazione di impianti termomeccanici, elettrici e speciali, con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dei servizi tecnici dell’ateneo (bando a questo link); Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità di personale di cat. C, pos. Economica c1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’ateneo (bando a questo link); Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di cat. B, posizione economica b1, area servizi generali e tecnici, profilo usciere con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’ateneo (bando a questo link); Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale di cat. D, posizione economica d1, area biblioteche con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’ateneo (bando a questo link); Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità di personale di cat. D, posizione economica d1, area amministrativa gestionale con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’ateneo (bando a questo link); Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unità di personale di cat. Ep, posizione economica ep1, area amministrativa gestionale con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’ateneo (bando a questo link); Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 unità di personale di cat. D, posizione economica d1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo informatico con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’ateneo (bando a questo link); Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di personale di cat. C, posizione economica c1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dei servizi tecnici dell’ateneo (bando a questo link).

I requisiti per i bandi di concorso dell’Università di Messina

Per ciascun profilo sono richiesti requisiti e competenze specifiche che si possono consultare all’interno dei singoli bandi linkati nel paragrafo precedente. Ci sono comunque dei requisiti generali validi per tutti, come il compimento dei 18 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la cittadinanza italiana o il diritto di soggiorno, e così via.

Concorsi UniMe: tempi e come fare domanda

La scadenza per l’invio della propria candidatura è fissata alle ore 13.00 del 18 maggio 2023. Per fare domanda occorre collegarsi sul portale dedicato ai concorsi dell’Università di Messina a questo link e selezionare il bando cui si intende prendere parte. È necessario autenticarsi con credenziali SPID (facendo il log in dal pulsante in alto a destra).

