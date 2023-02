Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend di Carnevale

Avete scelto la festa per il weekend di Carnevale 2023, avete trovato un’alternativa alle maschere e ai coriandoli? Se la risposta a entrambe le domande è “no” siete nel posto giusto perché “Tutto Eventi” raccoglie per voi gli appuntamenti dedicati alla settimana più eccentrica dell’anno e le cose da fare a Messina durante il fine settimana, senza dover indossare costumi.

Tra gli appuntamenti vi consigliamo il concerto di Alosi (Il Pan del Diavolo) in programma sabato 18 febbraio, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona. La gita fuori città è l’occasione giusta per ascoltare “Cult” il nuovo disco del musicista palermitano, uscito a gennaio 2023 per La Tempesta Dischi. «Un album – spiega l’artista – che contiene canzoni per me importanti scatenate da emozioni forti e contrastanti. Emozioni generate dagli avvenimenti esterni degli ultimi anni e dalla mia esperienza di vita. Così ogni canzone ha il proprio mondo personale, ognuno diverso dall’altro e colmo di uno spirito di resistenza e resilienza». Diversi gli artisti che hanno partecipato al disco, tra gli altri: Stevie Culture, Adriano Viterbini, Massaroni Pianoforti. Il concerto al Perditempo è aperto da Dario Naccari.

Se invece non riuscite proprio a resistere ai festeggiamenti, il Retronouveau propone due feste di Carnevale: venerdì 17 il party del Mind The Gap e sabato 18 il “Gothic Carnival Party” con il concerto tutto partenopeo dei Geometirc Vision e del trio Neila Invo. A seguire il dj set più dark delle piste curato da Davide Patania e Daniele Giustra.

E poi feste in maschera per bambini nella sede di Progetto Suono, l’inaugurazione di una mostra dedicata alle cover dei vinili alla galleria Spazioquattro, Catena Fiorello in tre librerie della città, un incontro con autore al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione e due giornate molto speciali. A questo link gli appuntamenti organizzati dal Comune.

Di seguito, invece, tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend di Carnevale che va da venerdì 17 a domenica 19 febbraio:

Carnevale

venerdì 17, alle 16.00, nella sede di Progetto Suono : “Carnival Party”, teatro musicale per i bimbi dai 7 ai 12 anni. A questo link per maggiori informazioni;

: “Carnival Party”, dai 7 ai 12 anni. A questo link per maggiori informazioni; venerdì 17, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap – Carnival Party”, dj set a cura di Re-Birth e Giovanni Santoro ;

: “Mind The Gap – Carnival Party”, a cura di ; sabato 18, alle 20.30, al Retronouveau : “Gothic Carnival Party”, con Geometric Vision & Neila Invo live, a seguire dj set a cura di Davide Patania & Daniele Giustra . A questo link per i biglietti;

: “Gothic Carnival Party”, con & live, a seguire a cura di & . A questo link per i biglietti; sabato 18, alle 23.00, all’ Area Ex Pirelli , OMD presenta: “Carnival – Masquerade“, dj set a cura di La Marzièn , Ale Farix , Anto CZ ;

, presenta: “Carnival – Masquerade“, dj set a cura di , , ; sabato 18, alle 18, e domenica 19, alle 10, a Villa Ragno , Santa Teresa di Riva: “La Maschera del Pantarei“, mostra d’arte e spettacolo di teatro danza . Evento inserito nella 22esima edizione de “Il Carnevale dello Jonio”;

, Santa Teresa di Riva: “La Maschera del Pantarei“, e . Evento inserito nella 22esima edizione de “Il Carnevale dello Jonio”; sabato 18, alle 20.30, al Mercato Coperto Muricello : “Mercau du Braziu”, festa di Carnevale ;

: “Mercau du Braziu”, ; domenica 19, alle 10, a bordo della Nave Telepass, per la rassegna Onde Sonore: “Carnevale in mare”, festa in maschera per i bimbi. A questo link per maggiori informazioni.

Concerti

venerdì 17, alle 20.30, al Teatro Trifiletti di Milazzo per Milazzo Classica : “Omaggio a Beethoven. Le più celebri sinfonie” con l’ Ensemble Beethoven.cam ;

per : “Omaggio a Beethoven. Le più celebri sinfonie” con l’ ; sabato 18, alle 18, al Palacultura per l’ Associazione Musicale Bellini : Quartetto Werther, con Misa Iannoni Sebastianini al violino, Martina Santarone alla viola, Vladimir Bogdanovich al violoncello, Antonino Fiumara al pianoforte. Musiche di Richard Strauss e Johannes Brahms ;

: Quartetto Werther, con al violino, alla viola, al violoncello, al pianoforte. Musiche di e ; sabato 18, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: Alosi in concerto, opening Dario Naccari ;

di Barcellona: in concerto, opening ; domenica 19, alle 18, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo: Natalie Clein solo violoncello. Musiche di Bach, Kurtág, Dallapiccola, Tavener;

domenica 19, alle 20.30, allo Sharaba di Barcellona: Les Freres Lapoisse in concerto.

Libri

venerdì 17, in tre librerie di Messina, Catena Fiorello firma le copie di “Ciatuzzu” (Rizzoli, 2023): a questo link tutti i dettagli;

firma le copie di “Ciatuzzu” (Rizzoli, 2023): a questo link tutti i dettagli; sabato 18, alle 18, alla Mondadori : presentazione de “La stella spezzata” (Kalós, 2022) di Mario Falcone, dialoga con l’autore Marco Boncoddo . Letture a cura di Terremoti di Carta ;

: presentazione de “La stella spezzata” (Kalós, 2022) di dialoga con l’autore . Letture a cura di ; domenica 19, alle 19, a Il circolo delle lucertole: “Immagini per un orecchio” dialoghi sul post-punk, a cura di Marco Sindoni.

Incontri e Laboratori

sabato 18, alle 17.30, alla Libreria Bonazinga: “Polifemo e la città dei Ciclopi”, laboratorio di educazione alla lettura, con Valeria Alessi e Giuseppe Lisciotto della Compagnia Anatolè. Prenotazione obbligatoria in libreria.

Mostre

sabato 18, alle 17, alla galleria Spazioquattro : vernissage di “Art On Covers. Da Andy Warhol a Milo Manara”, mostra di cover di vinili (collezione privata). L’esposizione sarà visitabile fino al 23 febbraio;

: vernissage di “Art On Covers. Da Andy Warhol a Milo Manara”, (collezione privata). L’esposizione sarà visitabile fino al 23 febbraio; sabato 18, alle 17.30, alla galleria Spazio Macos : III edizione del Premio Internazionale Catalani, mostra e premiazione degli artisti ;

: III edizione del Premio Internazionale Catalani, e ; sabato 18, alle 18, alla Galleria Arte Cavour : vernissage di “Essenza d’arte”, collettiva di pittura e fotografia con le opere di Enzo Currò , Luigi Di Bella , Maurizio Gemelli , Giacomo Lattene , Davide Lupica , Puccio , Giuseppe Taibi , Salvatore Vasi , Rosa Battaglia Venuto . Introduce Giulia Maria Sidoti . La mostra sarà visitabile fino al 25 febbraio;

: vernissage di “Essenza d’arte”, con le opere di , , , , , , , , . Introduce . La mostra sarà visitabile fino al 25 febbraio; sabato 18, alle 18.30, ai Cantieri Zeta di Milazzo : vernissage di “Syntassi. Unità in esposizione“, collettiva con le opere di Mimmo Andriuoli , Maria Berenato , Sabrina Busà , Giulio Conti , Giusy Giorgianni , Alessandro Maio , Alessandro Mancuso , Mantilla , Alessandro Papetti , Anna Parisi , Bruno Samperi , Piero Serboli , Alfredo Santoro . La mostra sarà visitabile fino al 4 marzo;

: vernissage di “Syntassi. Unità in esposizione“, con le opere di , , , , , , , , , , , , . La mostra sarà visitabile fino al 4 marzo; prosegue fino al 24 febbraio, alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”: la mostra documentale sulle Foibe e l’Esodo giuliano-dalmata, a cura della prof. Maria Cacciola;

prosegue fino al 25 febbraio, alla COCCO-Arte Contemporanea : “Aretenativo”, mostra di pittura di GraziaFederica Pernice , a cura di Laura Faranda ;

: “Aretenativo”, , a cura di ; prosegue fino al 4 marzo, al Circolo : “Insula: la percezione del sensibile. Archetipi e Visioni” collettiva di pittura con le opere di Silvia Argiolas , Laura Saddi , Silvia Idili , Silvia Mei, a cura di Mariateresa Zagone e Giovanni Cardillo . La mostra è visitabile solo su prenotazione dal martedì al venerdì contattando i numeri: 348 7023046 – 347 1926035;

: “Insula: la percezione del sensibile. Archetipi e Visioni” con le opere di , , , Silvia Mei, a cura di e . La mostra è visitabile solo su prenotazione dal martedì al venerdì contattando i numeri: 348 7023046 – 347 1926035; prosegue fino al 19 marzo, a Palazzo Ciampoli a Taormina: “Teatros” personale dell’artista spagnolo Pedro Cano.

Teatro e Danza

venerdì 17, alle 21.00, al Teatro Annibale : “Mulan, la ragazza guerriero” con la Compagnia dei Balocchi . Regia di Sasà Neri . A questo link per i biglietti;

: “Mulan, la ragazza guerriero” con la . Regia di . A questo link per i biglietti; domenica 19, alle 18.30, al Teatro Annibale: “Troppu Chiacchiere” a cura della Tela di Sikelìa.

Cinema

venerdì 17, alle 18.40, e sabato 18, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Sì Chef!” di Louis-Julien Petit , con François Cluzet e Audrey Lamy ;

per il : “Sì Chef!” di , con e ; venerdì 17, alle 20.30, e sabato 18, alle 18.15, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “The Son” diretto da Florian Zeller , con Hugh Jackman e Laura Dern . Venerdì 17 versione in lingua originale sottotitolata;

per il : “The Son” diretto da , con e . Venerdì 17 versione in lingua originale sottotitolata; sabato 18 e domenica 19, alle 16.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “L’ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri” di Julio Soto Gurpide ;

per il : “L’ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri” di ; domenica 19, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “I Nostri Ieri” di Andrea Papini, con Peppino Mazzotta. Intervengono in sala regista e interprete.

Natura e Relax

sabato 18, alle 07.00, con raduno dei partecipanti alla fontana di Paradiso : “Dorsale dei Peloritani”, escursione in mountain bike , a cura di MtbSicily ;

: “Dorsale dei Peloritani”, , a cura di ; sabato 18, alle 09.00, con raduno dei partecipanti a Nizza : trekking Parco Rocca di Buticari , a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane . A questo link per partecipare;

: , a cura della . A questo link per partecipare; sabato 18, alle 09.15, con raduno dei partecipanti a Musolino : escursione al bosco di Ziriò , a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: , a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 19, alle 09.00, con raduno dei partecipanti a Giampilieri Superiore: “I sentieri di Altolia”, escursione a cura dell’Associazione PFM. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

venerdì 17, alle 19.30, al Mercato Coperto Muricello : R-Esistenza Poetica;

: R-Esistenza Poetica; venerdì 17, alle 20.30, al Cortile Segreto: “Che S…Figata“, festa in maschera. Dj set a cura di Turki.

