Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel primo weekend di maggio

Che questo maggio non sia partito col piede giusto lo possiamo dire senza alcun dubbio, ma c’è sempre tempo per recuperare soprattutto se arriva il weekend e quindi “Tutto Eventi“: la rubrica che ogni venerdì vi racconta cosa fare a Messina.

Tra dj set, escursioni, teatro vi suggeriamo due appuntamenti da non perdere: il concerto di Giorgia, in programma stasera al Teatro Vittorio Emanuele. La cantante romana, reduce dall’ultimo festival di Sanremo, è in giro con la sua voce unica per il tour “Blu Live”; se invece avete voglia si sgranchire un po’ le gambe domenica 7 maggio, Mariateresa Zagone racconta la storia dell’acqua e delle fontane della città in un itinerario promosso dall’Associazione Intervolumina.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

E poi il laboratorio di acquerello, al Giardino di Luce, curato da Martina Camano (in foto), due spettacoli di danza ai Magazzini del Sale, una serata anni ’80 al Retronouveau e una sezione speciale dedicata agli appuntamenti de “Il Maggio dei Libri“. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 5 a domenica 7 maggio:

Concerti

venerdì 5 maggio, alle 21.00, al Palacultura per l’ Associazione Musicale Vincenzo Bellini : Orchestra Filarmonica di Giostra diretta da Giuseppe Lo Presti . Musiche di Verdi, Mascagni, Lo Presti;

per l’ : diretta da . Musiche di Verdi, Mascagni, Lo Presti; venerdì 5 maggio, alle 21.00, al Teatro Vittorio Emanuele: Giorgia in concerto . A questo link per i biglietti;

. A questo link per i biglietti; sabato 6 maggio, alle 18.00, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica : “Dalla Norvegia alla Romania, dalla Francia alla Polonia. La Musica Europea tra il XIX e il XX Secolo” con Gennaro Cardaropoli al violino e Alberto Ferro al pianoforte. Musiche di Grieg, Ravel, Enescu, Wieniawski;

per l’ : “Dalla Norvegia alla Romania, dalla Francia alla Polonia. La Musica Europea tra il XIX e il XX Secolo” con al violino e al pianoforte. Musiche di Grieg, Ravel, Enescu, Wieniawski; domenica 7 maggio, alle 18.00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo : Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli , dirige Lorenzo Della Fonte . Musiche di Prokof’ev, Ellerby, Persichetti, Corigliano, Bennett, Ito, Hagen;

per la : , dirige . Musiche di Prokof’ev, Ellerby, Persichetti, Corigliano, Bennett, Ito, Hagen; domenica 7 maggio, alle 18.00, allo Spazio Lilla di via Martinez 11: “Shaker time. Emozioni in musica” con Isabella Molonia alla voce, Gabriele D’Arrigo al pianoforte, Alfredo Restuccia al sax. A questo link per prenotare;

di via Martinez 11: “Shaker time. Emozioni in musica” con alla voce, al pianoforte, al sax. A questo link per prenotare; domenica 7 maggio, alle 22.00, allo Sharaba: XXX in concerto, con Mario Giglio, Michele Fazio, Fabrizio Papa, Marco Sindoni.

Incontri e Laboratori

venerdì 5 maggio, alle 18.00, alla Libreria Bonazinga : “Posto piccino d’autore”, laboratorio di lettura ;

: “Posto piccino d’autore”, laboratorio di lettura ; venerdì 5 maggio, alle 18.30, da Opuntia : “Il mio libro illustrato”, laboratorio creativo a cura di Giuseppe Lisciotto . A questo link per partecipare;

: “Il mio libro illustrato”, laboratorio creativo a cura di . A questo link per partecipare; sabato 6 maggio, alle 10.00, alla Casa Musicale San Filippo : incontro con Stefano Parrino ;

: incontro con ; sabato 6 maggio, alle 10.00, alla libreria Colapesce : “materia sconosciuta”, laboratorio di fotografia autoriale a cura di Arturo Russo . Per partecipare contattare il 320 3510325;

: “materia sconosciuta”, laboratorio di fotografia autoriale a cura di . Per partecipare contattare il 320 3510325; sabato 6 maggio, alle 10.00, nella sede della CGIL in via Peculio Frumentario 1: ultimo incontro de “La felicità è rivoluzionaria”, con Caterina Benelli , Carmelo Chitè , Pier Paolo Zampieri , a cura di Cambiamo Messina dal Basso ;

in via Peculio Frumentario 1: ultimo incontro de “La felicità è rivoluzionaria”, con , , , a cura di ; sabato 6 maggio, alle 18.00, al Giardino di Luce a piazza Casa Pia: “Verdura”, laboratorio di pittura per adulti a cura di Martina Camano . Per partecipare: 389 7970752;

a piazza Casa Pia: “Verdura”, laboratorio di pittura per adulti a cura di . Per partecipare: 389 7970752; domenica 7 maggio, alle 18.00, da Vegan e Veg in via Natoli 10: laboratorio di cucina vegetale, a cura di Manuela Garaffo. A questo link per partecipare.

Mostre

prosegue fino a venerdì 5, alla galleria Spazioquattro : “Realtà dell’immagine”, disegni e pitture di Nino Cannistraci ;

: “Realtà dell’immagine”, disegni e pitture di ; sabato 6 maggio, alle 17.00, alla galleria Spazioquattro : vernissage di “Fine Art”, mostra di fotografia di Sebastiano Occhino . L’esposizione sarà visitabile fino al 18 maggio 2023;

: vernissage di “Fine Art”, mostra di fotografia di . L’esposizione sarà visitabile fino al 18 maggio 2023; prosegue fino al 9 maggio, al Teatro Vittorio Emanuele: “Tutto è Uno”, mostra di pittura di Dania Mondello, a cura di Giuseppe La Motta.

Teatro e Danza

venerdì 5 maggio, alle 21.00, al Museo Regionale per la rassegna ClanDestini : “Il rasoio di Occam” di Giusi Arimatea e Giovanni Maria Currò , con Alessio Bonaffini , Tino Calabrò e Mauro Failla . Regia di Giovanni Maria Currò;

per la rassegna : “Il rasoio di Occam” di e , con , e . Regia di Giovanni Maria Currò; sabato 6 maggio, alle 21.00, ai Magazzini del Sale due spettacoli di danza : “Il Furioso” di e con Giuseppe Muscarello . Produzione Pindoc . A seguire “Rosso” liberamente inspirato a “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga, di e con Danilo Smedile , produzione Associazione Vento di Scirocco ;

due : “Il Furioso” di e con . . A seguire “Rosso” liberamente inspirato a “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga, di e con , produzione ; domenica 7 maggio, alle 18.30, al Teatro Annibale: “Tutta colpa di Armando” di e con Gaetano Donato. Produzione Il Quadrotondo.

Cinema

venerdì 5, alle 18.00, sabato 6, alle 14.30 e alle 18.00, e domenica 7 maggio, alle 18.00 al Cinema Lux , per il Cineforum Don Orione : “As Bestas” di Rodrigo Sorogoyen . Venerdì versione in lingua originale;

, per il : “As Bestas” di . Venerdì versione in lingua originale; venerdì 5 maggio, alle 21.00, al Cinema Lux , per il Cineforum Don Orione : “John Wick 4” diretto da Chad Stahelski ;

, per il : “John Wick 4” diretto da ; sabato 6 e domenica 7 maggio, alle 20.30, al Cinema Lux , per il Cineforum Don Orione : “Passeggeri della notte” di Mikhaël Hers ;

, per il : “Passeggeri della notte” di ; domenica 7 maggio, alle 16.30, al Cinema Lux, per il Cineforum Don Orione: “Versi Perversi” di Jan Lachauer, Jakob Schuh, Bin-Han To.

Serate danzanti

venerdì 5 maggio, dalle 20.30, al Cortile Segreto : “O’Maggio la festa del presente”, dj set a cura di Morgan Maugeri e Turki Stan , a cura del collettivo Festanera ;

: “O’Maggio la festa del presente”, dj set a cura di e , a cura del collettivo ; venerdì 5 maggio, alle 22.30, al Retronouveau : Mind the Gap, dj set a cura di Re-Birth e Gianluca Stracuzzi ;

: Mind the Gap, dj set a cura di e ; sabato 6 maggio, dalle 22.30, al Retronouveau : “Tutta Colpa degli anni ’80”, dj set a cura di Davide Patania ;

: “Tutta Colpa degli anni ’80”, dj set a cura di ; sabato 6 maggio, alle 23.00, all’ Area Ex Pirelli di Villafranca: closing party OMD ;

di Villafranca: ; domenica 7 maggio, alle 18.00, al Piro Piro Bar: Dj Pampi, vinyl set.

Natura e Relax

venerdì 5, dalle 18.00 all’01.00, sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.00 all’01.00, a Santa Teresa di Riva : Santa Teresa Street Food ;

: ; domenica 7 maggio, alle 10.00, con ritrovo alla Fontana del Nettuno, l’Associazione Intervolumina presenta: “Itinerario dell’acqua e delle fontane”, a cura di Mariateresa Zagone. A questo link per prenotare.

Giornate speciali per Il Maggio dei Libri

venerdì 5 maggio, alle 17.30, alla Chiesa Santa Maria Alemanna : presentazione di “Strèuse. Strane e Straniere in Sicilia” (Iacobellieditore, 2023) di Marinella Fiume . Dialoga con l’autrice Katia Trifirò . Interventi musicali a cura di Piero Romano e Mario Di Bernardo . Evento organizzato da Archeoclub dello Stretto ;

: presentazione di “Strèuse. Strane e Straniere in Sicilia” (Iacobellieditore, 2023) di . Dialoga con l’autrice . Interventi musicali a cura di e . Evento organizzato da ; venerdì 5 maggio, alle 17.30, alla Biblioteca Cappuccini : incontro con Linda Barbarino autrice di “La Dragunera” (Il Saggiatore, 2020). Dialogano con la scrittrice Marietta Salvo e Mimma Stornante , a cura dell’ Associazione Intervolumina ;

: incontro con autrice di “La Dragunera” (Il Saggiatore, 2020). Dialogano con la scrittrice e , a cura dell’ ; venerdì 5 maggio, alle 17.30, alla Biblioteca Regionale : presentazione di “Spolia sicula. Spoliazione e riempiego in Sicilia” (Arbor Sapientiae, 2022) di Leonardo Fuduli . Interviene l’archeologo Francesco Muscolino . Modera Emiliano Arena ;

: presentazione di “Spolia sicula. Spoliazione e riempiego in Sicilia” (Arbor Sapientiae, 2022) di . Interviene l’archeologo . Modera ; venerdì 5 maggio, alle 18.00, al Liceo Classico La Farina : presentazione di “La fuga di Anna” (Sellerio, 2022) di Mattia Corrente . A cura della Libreria Bonazinga ;

: presentazione di “La fuga di Anna” (Sellerio, 2022) di . A cura della ; venerdì 5 maggio, alle 18.00, alla Mondadori : Saro Freni presenta “Che figure. Il Bel Paese raccontato con nomi e cognomi”, dialoga con l’autore Eugenio Cusumano ;

: presenta “Che figure. Il Bel Paese raccontato con nomi e cognomi”, dialoga con l’autore ; venerdì 5 maggio, alle 18.00, presso la Piazzetta Sabir , in via Catania 62: “Messina. Due sguardi, una città” con Nicola Aricò e Arturo Russo , modera Pier Paolo Zampieri . A cura di Mesogea ;

, in via Catania 62: “Messina. Due sguardi, una città” con e , modera . A cura di ; venerdì 5 maggio, alle 18.30, all’ Avantguarde Musich School in via Monsignor Grano: “La forza e l’attualità del teatro dell’antica Grecia” a cura di Giuseppe Mento . Illustrazione di “Medea” di Euripide, a cura di Cristina Provenzano ;

in via Monsignor Grano: “La forza e l’attualità del teatro dell’antica Grecia” a cura di . Illustrazione di “Medea” di Euripide, a cura di ; sabato 6 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, in via Laudamo : “Storie e colori in via Laudamo”, laboratorio di lettura e creatività a cura di Lunaria e del Museo del Mare Fabio Pilato , per bambini dai 5 ai 10 anni. A seguire, attività di disegno a cura di Martina Camano ;

: “Storie e colori in via Laudamo”, laboratorio di lettura e creatività a cura di e del , per bambini dai 5 ai 10 anni. A seguire, attività di disegno a cura di ; sabato 6 maggio, alle 18.00, alla Feltrinelli : presentazione del libro di Antonio Spadaro “Una trama divina”, dialoga con l’autore Felice Scalia ;

: presentazione del libro di “Una trama divina”, dialoga con l’autore ; sabato 6 maggio, alle 18.00, alla Mondadori : “In(s)contro poetico” a cura di PuliAmo Messina e Mondadori ;

: “In(s)contro poetico” a cura di e ; domenica 7 maggio, alle 10.00, a piazza Casa Pia : presentazione e lettura del libro “Le favole degli agrumi, vitamine per crescere” (Smasher, 2021). A seguire attività a cura di Opuntia e Associazione Perle di Vetro ;

: presentazione e lettura del libro “Le favole degli agrumi, vitamine per crescere” (Smasher, 2021). A seguire attività a cura di e ; domenica 7 maggio, alle 18.00, al Noà: presentazione di “Santa, la guerra” (Edizioni La Gru, 2022) di Tino Caspanello. Dialoga con l’autore Giusi Arimatea, letture a cura di Cinzia Muscolino. A cura dell’Associazione Nino Cucinotta.

Prossimi eventi a Messina

sabato 13 maggio, alle 11.00, al Giardino di Luce a piazza Casa Pia: “Festa di Primavera”, teatrino, giochi, artigianato, laboratori per bambini;

a piazza Casa Pia: “Festa di Primavera”, teatrino, giochi, artigianato, laboratori per bambini; domenica 28 maggio, dalle 10.00, al Sunset di Mortelle: Messina Vinyl Fest 2023.

