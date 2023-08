Torre Faro celebra la Madonna della Lettera: il percorso della Processione di sabato 19 agosto

Il villaggio di Torre Faro si prepara a celebrare la Madonna della Lettera, protettrice di Messina, con una Processione per le vie del borgo marinaro in calendario sabato 19 agosto 2023. Vediamo il programma della manifestazione religiosa e il percorso della Processione.

Non senza qualche polemica, quest’anno la tradizionale Processione della Madonna della Lettera, che si tiene a Torre Faro nelle terza domenica di agosto, è stata spostata al sabato precedente in vista del concerto di Massimo Ranieri il programma per il 20 all’Arena di Capo Peloro (ex Sea Flight). In ogni caso, il weekend della celebrazione religiosa è arrivato per il villaggio della zona nord di Messina, con appuntamenti che, iniziati il 16 agosto, si concluderanno sabato 19 agosto con la Processione e i fuochi d’artificio.

Processione della Madonna della Lettera a Torre Faro: programma e percorso

Pubblichiamo, di seguito, il programma della Processione del Simulacro della Madonna della Lettera:

Giovedì 17 Agosto Ore 17.00 Confessioni Ore 18.00 Triduo Ore 19.00 S. Messa

Venerdì 18 Agosto Ore 17.00 Confessioni Ore 18 00 Triduo Ore 19.00 S. Messa

Sabato 19 Agosto Ore 18.00 S. Messa Ore 19.00 Processione Ore 23.45 Giochi pirotecnici a cura di Fireworkd Sud Sicily Messina



Il percorso della Processione: le strade interessate

La Processione della Madonna della Lettera a Torre Faro partirà da via Palazzo per arrivare fino a Largo G. Cavallaro (dove si trova la Chiesa di Santa Maria della Lettera). Di seguito, il percorso completo:

Via Palazzo,

via F. Caracciolo,

via G. Caboto,

via A. Kircher,

Viale Cariddi,

largo G. Cavallaro,

via Torre,

via Lanterna,

via Biasini,

via Fortino,

via Torre,

via Pozzo Giudeo (breve),

via Scuole,

via G. Rando,

largo G. Cavallaro.

Servizio bandistico dell’Associazione Musicale G. Verdi” di Faro Superiore.

(53)