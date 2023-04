TedxMessina 2023: ecco i 10 speaker che saliranno sul palco sabato 15 aprile

Via al conto alla rovescia per il TEDxMessina 2023. L’appuntamento con i 10 speaker d’eccezione e le “idee che meritano di essere diffuse” è fissato per domani, sabato 15 aprile, alle ore 15.00, presso la Corte Commerciale Ulisse, all’interno della Stazione di Messina Centrale, in Piazza della Repubblica.

Il tema del TEDxMessina 2023 sarà: “Kintsugi. Il valore di una storia”. Il Kintsugi è l’arte giapponese di riunire con l’oro i frammenti di un oggetto, donandogli un aspetto nuovo, più bello, forte e soprattutto unico. Partendo proprio dall’immagine di un oggetto rinato dall’unione dei suoi stessi cocci, attraverso quelle che sembrano delle vere e proprie cicatrici preziose, sul palco del TEDxMessina ascolteremo storie di seconde occasioni, di rinascita e di momenti in cui si è deciso di cambiare le cose.

Gli speaker del TEDxMessina 2023

A salire sul palco del TEDxMessina, che ha registrato il SOLD OUT già dieci giorni prima della data dell’evento, saranno speaker di altissimo livello. I partecipanti, infatti, potranno ascoltare i talk di:

Maria Andaloro – Ideatrice della campagna Posto Occupato e delle iniziative ad essa collegate;

– Ideatrice della campagna Posto Occupato e delle iniziative ad essa collegate; Nadia Bala – Atleta e ambasciatrice nazionale per il sitting volley;

– Atleta e ambasciatrice nazionale per il sitting volley; Federica Cacciola – Attrice, autrice, conduttrice e creator;

– Attrice, autrice, conduttrice e creator; Gianmarco Carnovale – Imprenditore, evangelist e advocate del mondo startup;

– Imprenditore, evangelist e advocate del mondo startup; Chiara Di Maria – Avvocata, responsabile circoscrizione Sicilia di Amnesty International;

– Avvocata, responsabile circoscrizione Sicilia di Amnesty International; Giuseppe Famà – Diplomatico europeo e analista in affari internazionali;

– Diplomatico europeo e analista in affari internazionali; Barbara Labate – Imprenditrice, innovatrice, speaker internazionale e CEO ReStore;

– Imprenditrice, innovatrice, speaker internazionale e CEO ReStore; Antonio Lancellotta – CEO di Le Greenhouse. Coltiva e produce energia;

– CEO di Le Greenhouse. Coltiva e produce energia; Francesco Musolino – Giornalista, scrittore e storyteller;

– Giornalista, scrittore e storyteller; Andrea Sposari – Street Artist.

Ognuno di loro interpreterà il concetto di Kintsugi attraverso la propria esperienza personale e professionale. L’obiettivo, però, è uno solo: ispirare ed emozionare i partecipanti, facendo vedere loro il mondo da un altro punto di vista.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul portale ufficiale del TEDxMessina.

RFI: il main partner del TEDxMessina

Prestigioso Main partner dell’evento è Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, che ha supportato con concreto e prezioso contributo l’organizzazione del TEDxMessina mettendo a disposizione i locali di Messina Centrale e dimostrando così il proprio impegno a favore della cultura, dell’innovazione e della creatività come motore della crescita del Paese.

La partecipazione di RFI si traduce anche nel promuovere utilizzi alternativi delle stazioni, le quali oltre a rappresentare il naturale punto di accesso al sistema ferroviario possono prestarsi come teatri di eventi, luoghi di confronto, ideazione e scambio di visioni.

Messina Centrale presto sarà interessata da importanti interventi sul piano architettonico e strutturale finanziati con fondi PNRR per il miglioramento delle connessioni ferro-nave a vantaggio della continuità territoriale nello Stretto. Un intervento che punta a migliorare l’accessibilità al servizio ferroviario.

Il TEDxMessina 2023 è organizzato dalla stessa e ormai consolidata crew di giovani messinesi che, negli scorsi anni, ha portato in riva allo Stretto il format internazionale TEDx, con il nome TEDxCapoPeloro.

L’evento vanta, inoltre, il supporto dell’associazione Startup Messina e di Ardeek, agenzia di consulenza in ambito IT e marketing, nonché di altri partner locali che credono fortemente nel valore che porta TEDxMessina in riva allo Stretto.

Cos’è il TEDx

TEDx nasce da TED (Technology, Entertainment, Design), un’organizzazione no-profit che ha come obiettivo la condivisione di “idee che meritano di essere diffuse”. Nel suo evento annuale, TED mette insieme i principali pensatori e innovatori del mondo che raccontano le loro idee e le loro esperienze in presentazioni di massimo 18 minuti. La Conferenza annuale di TED si tiene a Long Beach in California ma, proprio per poter condividere idee anche fuori dai confini americani, l’organizzazione ha lanciato un programma di eventi locali, chiamato TEDx (dove la “x” sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente). L’obiettivo di un TEDx, quindi, è quello di dare a livello locale la possibilità di vivere un’esperienza simile a quella di una conferenza TED.

(40)