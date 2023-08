Summer Fest 2023: Simona Sciacca in concerto alla Tenuta Rasocolmo di Messina

Ultimo appuntamento con la musica della Tenuta Rasocolmo a Messina: sarà la catanese Simona Sciacca a chiudere il “Wine & Music” nel suggestivo scenario di Piano Torre, con lo spettacolo “Cantu di Terra, Vuci di Donna“. Dal pop alla musica leggera, dal canto sacro alla musica popolare, fino al Jazz: la voce versatile della Sciacca spazierà tra sonorità diverse.

«Simona Sciacca – si legge nella nota di presentazione – è riuscita a crearsi uno spazio nella scena musicale italiana, differenziandosi per la sua voce matura e profonda e per la forte carica passionale ed emotiva che riesce a trasmettere durante le sue esibizioni, nelle quali è facile riscontrare un segno forte di appartenenza alla cultura siciliana e popolare in generale».

Simona Sciacca in concerto alla Tenuta Rasocolmo di Messina

In occasione del concerto alla Tenuta Rasocolmo, Simona Sciacca sarà accompagnata sul palco da Alessandro Chimienti alla chitarra e Mauro Menegazzi alla fisarmonica. «Il progetto da solista della cantante – si legge – parte proprio dalla Sicilia, ma propone sonorità musicali che portano l’ascoltatore in un universo sonoro più ampio, grazie ad un percorso di ricerca e di contaminazione che si espande fino alla musica popolare portoghese e sud-americana».

La sua carriera la porta a incidere diversi album, anche in collaborazione con altri artisti tra cui: Sciroccu, Taleh, Archinuè, Tony Canto, Compagnia La Giostra, Artù, Mario Incudine, Giacomo Schembari e il cantautore romano Alessandro Mannarino con cui pubblica il brano “La strega e il diamante”.

Simona Sciacca sarà in concerto alla Tenuta Rasocolmo di Messina domenica 27 agosto a partire dalle 18.30 (qui per acquistare i biglietti). Si chiuderà così il “Wine & Music“, la rassegna interamente dedicata alla musica e inserita nel Capo Rasocolmo Summer Fest 2023, per la direzione artistica di Claudio Iudicelli.

Tenuta Rasocolmo, non solo musica: gli altri eventi da non perdere

L’offerta della Tenuta Rasocolmo a Messina non si ferma qui. Il Capo Rasocolmo Summer Fest 2023, infatti, propone altri eventi degni di nota, dedicati agli amanti del teatro. Gli spettacoli in calendario:

