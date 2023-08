“Street food Sicily… on Tour”: appuntamento con il gusto a Rocca di Capri Leone

Nuovo appuntamento con il gusto in provincia di Messina: lo “Street Food Sicily… on Tour” approda a Rocca di Capri Leone per la sua sesta tappa in calendario dal 3 al 6 agosto 2023. Ad animare la cittadina dei Nebrodi, anche l’intrattenimento musicale, tra cui spicca il nome di Roy Paci.

Dopo la tappa di Tonnarella, la manifestazione che mette al centro il cibo da strada siciliano è pronta per spostarsi in collina, nella Piazza Gepy Faranda di Rocca di Capri Leone per la sua sesta tappa. In programma una quattro giorni all’insegna dello street food e dell’intrattenimento, sempre in provincia di Messina. Felice di ospitare l’iniziativa, il sindaco Bernardette Grasso: «Sono molto felice e orgogliosa di ospitare a Rocca di Capri Leone lo “Street Food Sicily on Tour”, un evento che celebra il cibo di strada che oggi più che mai è sempre più ricercato, anche in chiave gourmet».

Soddisfatto l’organizzatore dello “Street Food Sicily… on Tour”, Claudio Prestopino: «Abbiamo attivato uno tsunami di bontà che travolge vari filoni dello spettacolarità – afferma. La nostra strategia di dettare intese, agganci e spontanei connubi tra persone che nella vita fanno impresa e vogliono valorizzare se stessi attraverso il territorio è una strategia che incontra il benestare di tutti e degli apici comunali che, nel caso di Rocca di Capri Leone, corrispondono anche ad un politico di lungo corso, oltre che stabile, come Bernardette Grasso».

Street food Sicily… on Tour: cosa aspettarci a Rocca di Capri Leone

Lo “Street Food Sicily… on Tour” di Rocca di Capri Leone si svolgerà da giovedì 3 a domenica 6 agosto 2023 e vedrà, oltre agli stand gastronomici dedicati al cibo da strada, anche intrattenimento e musica.

In particolare:

giovedì 3 agosto , per l’inaugurazione alle ore 18.00, ci saranno il gruppo musicale “Nuntereggaepiù” e il dj set Filippo Martina;

, per l’inaugurazione alle ore 18.00, ci saranno il gruppo musicale “Nuntereggaepiù” e il dj set Filippo Martina; venerdì 4 agosto sarà il momento di “Sicilia Cabaret”, “Matranga e Minafò” e i Respinti;

sarà il momento di “Sicilia Cabaret”, “Matranga e Minafò” e i Respinti; sabato 5 agosto , alle ore 22, “Roy Paci con gli Ottoni Animati”;

, alle ore 22, “Roy Paci con gli Ottoni Animati”; domenica 6 agosto alle ore 22 una chiusura grandiosa con gli artisti di strada.

La rassegna continua ad essere appoggiata dal patrocinio del Gal dei Nebrodi.

(Foto della tappa di Santo Stefano di Camastra)

(9)