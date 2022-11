StartReading, torna l’appuntamento di Startup Messina dedicato alla lettura: tutte le info

L’associazione Startup Messina torna con il terzo appuntamento del format StartReading: incontro dedicato alla lettura (a tema impresa, marketing, design e tecnologia) in cui si discute su un argomento partendo da un libro e avvalendosi del supporto di un esperto sul tema. L’evento si svolgerà mercoledì 9 novembre, alle ore 18:30, presso la libreria Mondadori di Via Consolato del Mare, 35.

Il libro protagonista di questo incontro è “Testi che parlano. Il tono di voce nei testi aziendali” di Valentina Falcinelli. In questo piccolo ma ricco volume, l’autrice parte da una grande verità: le persone si annoiano prima di quanto si possa immaginare, soprattutto di fronte a testi piatti, simili ad altri mille. È così che spiega come creare testi con personalità, sottolineando come «Il tono di voce è l’ingrediente alla base di un’identità verbale forte e, quindi, di un brand davvero emozionale».

A coordinare l’incontro sarà Paola Floriana Riso, giornalista e copywriter, che crede da sempre nell’importanza di scegliere le parole giuste e aiuta le aziende a presentarsi sul web nel miglior modo possibile, raccontandosi in maniera efficace.

L’evento è gratuito e rivolto:

sia a chi ha letto il libro protagonista dell’incontro ma anche a chi non lo ha letto ma vuole conoscere l’importanza di testi scritti bene e del giusto tono di voce;

a chi vuole imparare qualche trucchetto per raccontarsi (o raccontare la propria azienda) in maniera più efficace;

a chi vuole conoscere il gruppo di Startup Messina.

Cos’è Startup Messina?

L’Associazione Startup Messina nasce nella Città dello Stretto nel 2015, con lo scopo di promuovere la cultura d’impresa, l’innovazione e lo sviluppo del territorio in ambito sociale, economico e culturale. Supporta, inoltre, la costituzione di nuove imprese, con particolare attenzione all’area del mediterraneo. Gli obiettivi dell’Associazione sono: voler offrire momenti di incontro per imprenditori e innovatori ed essere punto di riferimento per mettere a sistema opportunità, competenze ed energie.

