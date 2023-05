Sicilia, pubblicato il bando per partecipare al calendario degli eventi 2024 – 2025

La Regione ha pubblicato il bando per le candidature al “Calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico” in Sicilia per il 2024 e il 2025. «L’obiettivo – si legge nella nota – è quello di arricchire l’offerta, accogliendo manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi di iniziativa pubblica e privata ai quali l’assessorato concederà il patrocinio gratuito impegnandosi nella loro promozione». Vediamo nel dettaglio chi può candidarsi al bando e come inviare la proposta.

Bando calendario eventi Sicilia

L’avviso è rivolto a:

enti pubblici,

di culto,

teatrali e lirici regionali,

fondazioni,

ong, onlus, associazioni e cooperative senza fini di lucro, di riconosciuta esperienza e capacità tecnico-finanziaria,

organizzatori di iniziative sul territorio regionale di comprovato valore e capacità di intrattenimento turistico.

Ogni ente può candidare una sola iniziativa. Saranno presi in esame eventi di valorizzazione del contesto culturale e paesaggistico, delle tradizioni popolari o dell’enogastronomia oppure iniziative sportive di richiamo e quelle legate ad attività all’aria aperta, ai cammini e alla promozione dei borghi storici e rurali. Nella valutazione si terrà conto della solidità dell’ente e della capacità di attrazione dell’evento, della vocazione turistica del territorio e della sua accessibilità, della presenza nella zona di strutture ricettive e servizi.

Come candidarsi

La domanda dovrà essere corredata da:

breve relazione descrittiva dell’evento, con indicazione della denominazione, delle date di

svolgimento, della specificazione delle sue caratteristiche e del territorio coinvolto;

relativo quadro economico di dettaglio;

curriculum soggetto proponente;

copia del documento di identità del rappresentante.

In caso di istanze per più annualità, il curriculum del soggetto candidato si intenderà prodotto per entrambe. Per gli eventi connessi alla tradizione popolare o al culto (Settimane sante, Feste patronali, Carnevali etc.) verranno prese in considerazione le istanze presentate dagli Enti comunali sul cui territorio ricade l’attività candidata o da soggetti terzi (Confraternite, Comitati promotori etc.) dagli stessi formalmente delegati o autorizzati.

Per candidarsi è necessario inviare il modulo che trovate a questo link all’indirizzo per chi ha la sede legale a Messina: strmessina@regione.sicilia.it. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 25 maggio 2023.

A questo link l’avviso completo.

