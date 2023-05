Sant’Agata di Militello: il ristorante Ambrosia festeggia 10 anni. Il menù d’eccezione

Dieci anni di eccellenza culinaria per Ambrosia, celebre ristorante di Sant’Agata di Militello. In occasione dell’anniversario del 21 maggio, lo chef Franco Agliolo ha ideato un menù d’eccezione con piatti storici, alcune novità e l’omaggio ad un grande maestro della cucina italiana: Gualtiero Marchesi.

In attesa della degustazione che avverrà domenica alle ore 13.00, vi sveliamo qualche “prelibato” dettaglio sulla storia di Ambrosia e del suo patron.

Ambrosia: il ristorante di Sant’Agata di Militello fa 10 anni

La storia di Ambrosia inizia nel maggio del 2013, quando lo chef Agliolo, dopo aver maturato la propria esperienza nei prestigiosi ristoranti d’oltremare ( e d’oltreoceano), decide di far ritorno nella sua Sicilia per aprire un ristorante. Per uno chef che cerca un posto fra mare e montagna, Sant’Agata di Militello si rivela la scelta perfetta. Nasce così Ambrosia, ristorante che privilegia i sapori di terra nebroidei, situato in una villetta panoramica del paese, al confine con Militello Rosmarino.

Dopo alcuni anni, Ambrosia si sposta nel centro di Sant’Agata di Militello, a pochi passi dal Duomo, in via Magenta. Qui lo chef Agliolo, pur mantenendo i sapori della tradizione introduce una novità: il pesce. Con un menù che abbina terra e mare e riscopre carni e pesci spesso dimenticati, la cucina Ambrosia conquista nel 2019 un posto nella prestigiosa Guida 50 Top Italy. Arriva 31esima tra i 50 migliori ristoranti del Bel Paese, nella categoria osterie e trattorie.

Nonostante il vento a sfavore delle recenti restrizioni pandemiche, oggi Ambrosia è un riferimento imprescindibile per i palati della provincia di Messina. La cucina del ristorante Ambrosia è un gustoso mix di ingredienti tradizionali del territorio nebroideo reintepretati in chiave moderna. Tra le sue specialità il coniglio in agrodolce su pavé di patate e porri e l’insalata di rinisca (pecora giovane) cotta sottovuoto.

Inoltre, la sua cantina è un fiore all’occhiello: al suo interno vi sono vini ricercati e poco noti, italiani e internazionali, provenienti anche da piccole aziende vinicole. La selezione è curata da Franco Agliolo in persona, che ha anche conseguito il diploma di sommelier della FIS (Federazione Italiana Sommelier).

Storia di un’eccellenza: lo chef Franco Agliolo

L’avventura dello chef Franco Agliolo parte dal suo paesino d’origine: Alcara Li Fusi, piccolo centro del messinese. Dopo aver conseguito il diploma all’Alberghiero, Agliolo matura esperienze in Italia e all’Estero. Tra le città che lo vedono crescere dietro i fornelli Melbourne, Capo Verde, Los Angeles. Qui segue le lezioni del maitre Gino Angelini che gli trasmette le basi della cucina classica. Al rientro in Italia, avrà come maestri Vincenzo Cammerucci e Silver Succi.

Dopo aver viaggiato attraverso i sapori d’Italia e del mondo, Agliolo è pronto a tornare nella sua terra. Il 22 maggio 2013 inaugura “Ambrosia” a Sant’Agata di Militello. Il resto è storia.

Iscritto all’Associazione Cuochi Messina, Agliolo ha preso parte anche a tanti importanti eventi enogastronomici del territorio, che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, come Cibo Nostrum e Fundraising Dinner.

Un assaggio di Ambrosia: un menù d’eccezione

«Racconteremo la cucina italiana attraverso uno dei suoi più grandi interpreti da cui ciascun cuoco ha imparato qualcosa»: afferma Franco Agliolo. Sulla tavola di Ambrosia, a Sant’Agata di Militello, il 21 maggio, non mancherà il “Raviolo Aperto”, omaggio a Gualtiero Marchesi, che lo ha creato ben 40 anni fa. Anche l’abbinamento dei vini del pranzo d’anniversario è stato curato da Franco Agliolo.

Di seguito, il menù dell’evento.

Antipasti

Polpo e patate

Tortino di alici marinate con mozzarella di bufala

Primo piatto

Raviolo aperto “Omaggio al maestro Gualtiero Marchesi”

Secondo piatto

Stinco di vitello stracotto con crema di parmigiano e pomodoro confit

Dessert

Torta chantilly limone e lamponi, del pasticcere messinese e ambasciatore del gusto, Lillo Freni

Vini in abbinamento:

Dietro le case Menfi DOC 2021 Cantine Barbera

Janub moscato secco Terre siciliane IGT 2021 G. Di Prima

Arancio lucido Terre Siciliane IGT 2021 G. Di Prima

Ferrari demi sec Trento DOC

Per prenotare è possibile contattare i numeri 0941 1932092 – 329 6450947.

