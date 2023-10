Sagre e ottobrate: gli appuntamenti di ottobre 2023 a Messina e provincia

Castagne, funghi, suino nero dei Nebrodi e tanto altro ancora, l’autunno è arrivato ed è tempo di sagre e ottobrate: ecco il calendario degli appuntamenti di ottobre 2023 a Messina e provincia dedicati al buon cibo e ai prodotti tipici locali.

Nonostante le alte temperature il calendario lo conferma: l’autunno è arrivato anche in riva allo Stretto e insieme a lui sono tornate le sagre e gli eventi dedicati ai prodotti della tradizione gastronomica siciliana. In occasione della Newsletter di Normanno.com, che arriva puntuale ogni venerdì direttamente agli indirizzi e-mail degli iscritti, abbiamo pensato di raccogliere le sagre e le ottobrate in programma a Messina e provincia.

Ottobrate e sagre 2023: gli eventi di ottobre a Messina e provincia

Di seguito, il calendario, in aggiornamento, delle sagre e delle ottobrate previste a Messina e provincia nell’ottobre 2023.

Ottobrando – domenica 1, 8, 15, 22 e 29 ottobre a Floresta

Tutte le domenica di ottobre a partire dalle ore 10.00 a Floresta un nuovo appuntamento con Ottobrando dedicato ai prodotti tipici del territorio. L’8 ottobre sarà dedicato alla “sagra del Suino Nero dei Nebrodi”, il 15 alla “sagra dei Funghi”, il 22 alla “sagra della Provola”, il 29 alla “sagra delle Castagne e delle Mele”. Qui il calendario.

Cinque domeniche a Curcuraci per l’“Ottobrata Curcuracense”. L’8 ottobre sarà il momento della “Sagra du pani cunzatu”, il 15 toccherà alla Sagra della carne siciliana, il 22 alla Sagra della faggiolata siciliana, il 29 alla Sagra dei funghi. Il calendario qui.

Appuntamento nel borgo cistercense di Badiavecchia per la 16esima edizione della “Festa della Nocciola” di Novara di Sicilia. In programma visita del Borgo della Badia, sabato 7 alle ore 21.00 intrattenimento musicale a cura di “Movingmore”, domenica 8 nel pomeriggio intrattenimento musicale curato da “Franco Laimo e Claudia Lo Cascio” Deejay. Maggiori informazioni a questo link.

Il festival si svolge in quattro giorni e prevede birra bavarese, street food, concerti, dj, animazione e gonfiabili per bambini. Maggiori informazioni a questo link.

Artigianato, degustazioni, prodotti tipici e frutti di stagione, musica e danze folk. L’appuntamento, dedicato quest’anno in particolare a funghi e porchetta, è per domenica 22 ottobre a Braidi di Montalbano, in provincia di Messina. Maggiori informazioni a questo link.

Folklore, degustazioni gastronomiche, mostre di pittura e fotografia, visite guidate a cura della Pro Loco San Leone, giri turistici a bordo del trenino. La manifestazione si svolgerà dall’8 ottobre ogni domenica del mese dalle ore 11.00 alle ore 23.00 nel centro storico di Rometta. Maggiori informazioni a questo link.

Previsti spettacoli, degustazioni, visite guidate, gare, mostre ed escursioni.

Giunta alla 22esima edizione, la sagra prevede degustazioni e visite guidate al Castello Normanno. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Caronia.

V edizione per il festival del cibo da strada targato Messina. Si comincia giovedì 12 ottobre, come da tradizione a piazza Cairoli, tra arancini, arrostici, pidoni, cannoli e tantissimo altro. Maggiori informazioni a questo link.

