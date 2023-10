Un anno di R-esistenza poetica: a piazza Municipio arte, musica e poesia. L’evento

Un microfono aperto, letture, musica, esposizioni: R-esistenza Poetica compie un anno e lo festeggia con un nuovo evento a piazza Municipio, ai piedi del Comune di Messina. L’obiettivo, come sempre, è quello di dare spazio all’arte e veicolare messaggi di inclusione ribadendo «l’irrinunciabilità della lotta per quei diritti civili e sociali». Scopriamo tutti i dettagli.

A poco più di un anno dal primo evento, e con alle spalle una ricca serie di eventi nelle piazze di Messina e al Mercato Coperto Muricello, il movimento di aggregazione artistica R-Esistenza Poetica torna a piazza Municipio per festeggiare il suo compleanno. Non sarà però solo una “festa”, «ma un’occasione collettiva di dare vitalità all’arte in città». L’appuntamento è fissato per sabato 7 ottobre 2023, dalle ore 16.30 a piazza Unione Europea.

«Il movimento continua ad abitare le piazze – scrivono da R-Esistenza Poetica – e portare con sé il suo caratteristico microfono aperto e lo spirito di condivisione, impaziente di continuare a trasmettere, con dolcezza e puntando al cuore delle persone, l’importanza e l’irrinunciabilità della lotta per quei diritti civili e sociali che da anni, ormai, sono sotto attacco, sensibilizzando attraverso l’arte e l’informazione. Con la volontà di manifestare al Parlamento e al Governo la ferma determinazione non solo di difendere l’esistente, ma di progredire nella conquista di quei diritti civili e sociali che, ancora oggi, vedono esclusa una gran fetta della popolazione, a guidarlo è un sentimento di compartecipazione, di empatia, d’amore verso chiunque, verso l’ambiente e tutto ciò che c’è di bello in questo mondo. È intento del movimento dare voce alle minoranze, ai diversi, agli esclusi».

Nel corso del pomeriggio, il microfono sarà aperto a tutti, così come lo spazio espositivo, per condividere letture, esposizioni di arte visiva, pittura e disegno in estemporanea, cartelloni, poesie, musica, e così via.

