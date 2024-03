Premio “Messina Città del Dono”: il 15 marzo l’evento che racconta la città più “buona”

Un evento che racconta la città più “buona” e i pensieri generativi degli studenti e delle studentesse che hanno partecipato al Premio “Messina Città del Dono”. L’iniziativa è promossa da FASTED Messina Onlus, l’Associazione che opera per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da talassemia e che, a novembre scorso, ha dato il via ad un progetto che valorizza il dono e l’altruismo, ideato dalla fundraiser e comunicatrice sociale Letizia Bucalo Vita.

Musica, spettacolo e interessanti spazi di racconto dedicati alla città di Messina, per celebrare la sua storia generosa e solidale. Questi i contenuti che FASTED ha messo insieme per un evento davvero originale che si terrà venerdì 15 marzo, alle 18, al Palacultura.

«Vogliamo ricordare ai Messinesi il valore dell’altruismo e delle azioni generose, che troppo spesso non trovano spazio per raccontarsi – ha chiarito il Presidente di FASTED Tony Saccà – L’occasione per farlo, sarà proprio la 1^ edizione del Premio “MESSINA Città del Dono”. Un progetto che ha coinvolto oltre 1.500 studenti e studentesse messinesi, e che ci ha commosso con i tanti lavori realizzati dai partecipanti all’iniziativa. Abbiamo ricevuto centinaia di opere che raccontano il dono. Sono disegni, poesie, riflessioni, video che raccontano l’altruismo dei più giovani della nostra città».

Venticinque i giurati che decreteranno i vincitori e le vincitrici del Premio. La giuria è composta da nomi autorevoli del mondo dell’arte, della cultura, del giornalismo, e del Terzo Settore messinese «sono Messinesi generosi – chiarisce Saccà – poiché hanno loro per primi compreso l’importanza di questo progetto. Siamo molto grati alla giuria, e allo stesso modo siamo grati alle scuole che hanno aderito all’iniziativa. Messina è purtroppo ancora ultima tra le città italiane nella classifica della donazione di sangue, ed è per questo motivo che abbiamo pensato di chiudere il progetto con un evento dedicato a tutta la città, per raccontare i bisogni del nostro territorio e per restituire al contempo messaggi di speranza ai tanti giovani che hanno accolto il nostro invito».

Presentatori di questo nuovo format pieno di sorprese, curiosità ed emozioni sincere, saranno Noemi David con Fra Giuseppe Maggiore, e Gisella Cicciò con Alessandro Silipigni. Sono previsti interventi artistici e musicali capaci di impreziosire il racconto di gesti virtuosi, nati e alimentati dalle persone che hanno vissuto e vivono a Messina.

Non mancheranno i sorrisi, sollecitati dal bravo comico messinese Denny Napoli, e le emozioni scaldate dalle percussioni dei musicisti Piero Cucinotta e Gianpaolo Villani (djembe), Vincio Siracusano (kenkeni e sangban) e dello stesso Alessandro Silipigni che, oltre a presentare l’evento al fianco della giornalista Gisella Cicciò, siederà alla batteria per suonare una “Kassa” insieme ai colleghi. Un tam tam che donerà ritmo indimenticabile ai presenti. Cucinotta e Villani hanno appreso questo linguaggio musicale in Guinea con i Griot, maestri jembefola, e porteranno queste melodie nell’auditorium del Palacultura per celebrare il dono e la generosità.

Silipigni e Cicciò daranno voce a curiosità, racconti, ed esperienze che rendono la nostra città di ispirazione. Le storie di “Messina Città del Dono” saranno quelle de “la casa girevole”, di Janette Villepreux, del principe di Collereale e del giovane Sherifo. Vite vissute in riva allo Stretto che raccontano gesti di persone da ricordare al mondo, che ispirano buoni e sani sentimenti, e che rendono grande una comunità. Ma tra gli interventi più emozionanti certamente vi saranno quelli dei veri protagonisti di “Messina Città del Dono”, gli studenti e le studentesse delle scuole della città di Messina. A raccontare l’esperienza al fianco dei ragazzi, e ad invitare sul palco i premiati saranno Noemi David e Fra Giuseppe Maggiore.

Tre saranno i vincitori nella categoria “colore”, e tre nella categoria “parole” 10/13 anni; tre i vincitori nella categoria “colore”, e tre nella categoria “parole” 13/19 anni. Un premio speciale sarà assegnato da FASTED Messina in memoria della socia e amica Emilia De Salvo. Attestati e riconoscimenti grati ed emozionati anche a scuole, presidi e docenti partecipanti al progetto.

L’evento ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Messina, il patrocinio dell’assessorato alla salute della regione siciliana, della federazione nazionale delle associazioni UNITED, del CESV Messina, di FRATRES Nazionale, AVIS nazionale e FASTED Sicilia; ma FASTED ha anche ricevuto il sostegno di differenti piccole e grandi realtà commerciali della città, che non hanno esitato un solo istante nel rispondere con generosità alla chiamata della solidarietà.

«Messina Città del Dono sarà una festa per il cuore della città. Siamo davvero onorati di poter vivere questa esperienza con il Comune al nostro fianco, con tanti partner ed amici – dichiara Saccà – ciò dona valore all’iniziativa, e premia il tempo volontario dedicato da FASTED Messina ad un progetto che rappresenta un dono per Messina. Un grazie speciale al Sindaco di Messina, e all’Assessora Alessandra Calafiore per non averci fatto mancare sostegno e supporto. Hanno dimostrato grande sensibilità sul tema della donazione e siamo certi che questo sia solo l’inizio di una collaborazione sempre più attiva così che, insieme a tutte le associazioni che promuovono la donazione, si possa in modo sempre più impattante incidere sul territorio promuovendo la cultura del dono».

L’evento, è aperto a tutti e tutte, ed è gratuito. Per assicurarsi un posto a sedere è possibile contattare FASTED al numero 3358791399 o scrivere alla mail fastedmessina@gmail.com

(23)