Parco Jalari, Festa della Vendemmia 2023: tra un bicchiere di vino e una fagiolata

Piatti tipici, buon vino, balli tradizionali: questi gli ingredienti della Festa della Vendemmia al Parco Jalari, a Barcellona Pozzo di Gotto, che celebra l’inizio dell’autunno con la pigiatura dell’uva. «Agosto finisce, l’uva matura e, – scrivono gli organizzatori –, come da tradizione, ci prepariamo alla prossima Festa della Vendemmia del Parco Jalari, giunta quest’anno alla sua 42esima edizione».

In programma le degustazioni a cura dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri, con lo chef Paolo Romeo, ma anche musica e laboratori creativi. L’appuntamento con la Festa della Vendemmia è domenica 24 settembre, a partire dalle 12.00.

La Festa della Vendemmia 2023: il programma

Un museo a cielo aperto, immersi nella natura: al Parco Jalari di Barcellona torna la tradizionale Festa della Vendemmia che inaugura la stagione autunnale. «Una giornata – dicono gli organizzatori –, all’insegna della gioia, della cultura, della tradizione e dei sapori autentici della Sicilia». La festa sarà divisa in due momenti diversi:

dalle 12.00 alle 15.30: esperienza culinaria conviviale , accompagnata dalla musica popolare dei SudCantica. Gli chef e i pasticceri dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri, guidati dallo chef Paolo Romeo, prepareranno piatti di cucina regionale e contemporanea, abbinati ai vini delle cantine Mokarta e Nicosia;

, accompagnata dalla musica popolare dei SudCantica. Gli chef e i pasticceri dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri, guidati dallo chef Paolo Romeo, prepareranno piatti di cucina regionale e contemporanea, abbinati ai vini delle cantine Mokarta e Nicosia; dalle 16.00: il corteo, guidato dal gruppo folkloristico “I Melograno di Saponara“, andrà verso il palmento a vite, dove rivivrà l’antica pratica della pigiatura dell’uva.

In programma anche la mostra fotografica “Scatti di Gusto” di Alessio Merenda, promossa dalla Galleria PrOgetto città dell’architetto Andrea Cristelli; l’esposizione fotografica “ Festa della Vendemmia a Jalari” la storia di questo storico evento raccontato attraverso gli scatti più significativi dell’edizioni passate; “Mamertino, il vino dell’Imperatore”, percorso di degustazione, a cura di Grazia Dipaola dell’AIS Sicilia e del Consorzio Mamertino DOC; laboratorio creativo per bambini a cura di Dora Mirabile in collaborazione con Bottega creativa Jalari; giochi tradizionali.

La Festa della Vendemmia si concluderà con la tradizionale fagiolata e i balli degli “Atmosfera Blu”, con Alessandro Bucca e Chiara Sofia. A questo link per i biglietti.

(15)