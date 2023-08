Notte di arte, musica e cultura: a Santa Lucia del Mela arriva l’Aura Fest

Un incontro di suoni, parole, visioni e odori: arriva l’Aura Fest, la manifestazione che si terrà a Santa Lucia del Mela, diretta dall’artista Giuseppe La Spada. Una notte di festa dedicata alla cultura, all’arte, alla musica e alla spiritualità: «Questa notte – dichiara La Spada – vuole stimolare un recupero dell’aura come ritorno alla sacralità di ogni cosa, il sacrum facere che permette l’accesso a una dimensione più alta».

Il programma dell’Aura Fest a Santa Lucia del Mela

Mostre, laboratori e teatro

Tante le iniziative pensate per l’Aura Fest a Santa Lucia del Mela: «Il Borgo Sacro di Santa Lucia del Mela – dichiara il sindaco Matteo Sciotto – vuole offrire un’esperienza arricchente, un cammino multidisciplinare dove si incontrano suoni, parole, visioni, odori».

Spazio all’arte con 15 mostre e installazioni multimediali di artisti e studenti nelle strade del Centro Storico. Al Palazzo Ex Carcere si potrà visitare la mostra fotografica degli alunni dell’IIS Antonello Messina “Rielaborazioni – da pittura in fotografia”, dedicata agli effetti della tecnologia sulla comunicazione tra i giovani. Il progetto è curato da Serena Amalfi.

I più curiosi potranno sperimentare l’Intelligenza artificiale e stampare la propria opera al workshop di Sabrina Campagna, che vive e lavora in Finlandia. A seguire un monologo teatrale sul rapporto con questa nuova tecnologia.

Musica, concerti e danza

Non resteranno delusi gli amanti della musica. In Piazza Duomo, infatti, si terranno 7 concerti: dalla musica classica all’elettronica fino al pop, ma anche un omaggio al cantautore Franco Battiato e lo spettacolo di danza “Katharsi” con il corpo di ballo “Otto tempi” e l’attore Ivan Bertolami, sotto la regia di Luana Saitta.

Ad aprire la serata sarà il maestro Giovanni Renzo: con il suo pianoforte, regalerà uno spettacolo unico dove musica e astronomia si incontreranno. A seguire, accompagnata dal violinista Matteo Del Soldà, si esibirà la cantante Roberta Montanari, voce apprezzata nel mondo della musica pop tanto da aver affiancato artisti del calibro di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti ed Elisa.

A salire sul palco saranno infine De Francesco Giuseppe, Giusy Inferrera, Ylenia Scudieri, Giovanni Sangiovanni e il duo Yet to Come.

Un viaggio nel passato

Grazie all’associazione Antiche Torri, gli spettatori potranno fare un salto nella storia fino al regno di Federico II con una ricostruzione storica in costume. Chi vorrà potrà inoltre prenotare una visita guidata ai monumenti più importanti del Borgo di Santa Lucia del Mela: il Castello e Santuario della Madonna della Neve, la Chiesa dei Cappuccini con la Cripta, la Chiesa Cattedrale di “Santa Maria Assunta”, il Palazzo Vescovile e il Museo Diocesano della Prelatura Nullius.

Le informazioni per partecipare all’Aura Fest di Santa Lucia del Mela

L’Aura Fest si terrà venerdì 4 agosto 2023 a Santa Lucia del Mela, a partire dalle 21.30. A impreziosire l’intera manifestazione ci sarà anche l’infiorata a cura dell’Officina Culturale Luciese. Durante la manifestazione l’accesso alle auto sarà interdetto, ma è previsto un servizio navetta dal campo sportivo. Navetta da Piazza Castello ai Cappuccini per le persone con difficoltà motorie.

Il programma di RespirArte

L’Aura Fest fa parte di “RespirArte“, la manifestazione dedicata ad arte, cibo e spiritualità iniziata il 28 luglio con il concerto di Lello Analfino e che si concluderà il 6 agosto. I prossimi appuntamenti:

3 agosto: Festeggiamenti della Madonna della Neve con “Pupo” in concerto;

in concerto; 4 agosto: Aura Fest;

5 agosto: concerto della Banda musicale luciese “Michele Randisi” e fuochi d’artificio;

“Michele Randisi” e fuochi d’artificio; 6 agosto: mostra delle opere di Giuseppe La Spada.

