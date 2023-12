Natale a Messina. Al Centro commerciale Tremestieri tutti “pazzi per i mattoncini”

Da domani, venerdì 8 dicembre, fino a domenica 10 – al Centro commerciale Tremestieri di Messina – una tre giorni unica dedicata ai tantissimi cultori dei mattoncini più famosi al mondo e per esplorare un mondo magico che affascinerà sia per i piccoli costruttori che i grandi appassionati.

Pazzi per i Mattoncini metterà alla prova la creatività dei visitatori del Centro che potranno inventare e realizzare le loro creazioni insieme alla famiglia o agli amici. Un mondo speciale, che, pezzo dopo pezzo, conquisterà grandi piccini in un fantastico weekend.

Previste inoltre delle esposizioni che consentiranno di ammirare singolari opere d’arte costruite da talentuosi “costruttori” e che potranno essere anche fonte di ispirazione per dar vita ad altre originali realizzazioni.

Due i weekend dedicati al Centro Commerciale Tremestieri all’evento “Pazzi per i Mattoncini”: dall’8 al 10 dicembre ed il prossimo dal 15 al 17 dicembre.

Ed in questo fine settimana dell’Immacolata, che da il via ufficiale alle feste, al Centro Commerciale si aprirà la Casa di Babbo Natale che resterà aperta fino al 24 dicembre con tante sorprese per i più piccoli. Insieme allo shopping dei suoi negozi, il Centro Commerciale Tremestieri propone – per questo periodo di festa – i suggestivi “Mercatini di Natale”. Nei suoi piani sono state allestite, infatti, bancarelle pittoresche con artigianato locale e prelibatezze natalizie dove sarà facile trovare il regalo perfetto che farà felici le persone care con oggetti artigianali creati con tanta passione da artigiani locali.

