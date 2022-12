Natale a Giampilieri, tra pupi siciliani e regali segreti

A Giampilieri si comincia a festeggiare il Natale da oggi, venerdì 23 dicembre dalle 18.30, con il “Natale a Giampilieri” che si svolgerà nella Piazza della Chiesa di San Nicolò. L’appuntamento, che dà il via alle feste, è organizzato dall’Associazione Giampilieri 2.0. Il programma della serata prevede lo spettacolo dei Pupi siciliani (“La Natività”), a cura della compagnia “Il Saraceno” e a seguire intrattenimento in piazza con una serie di iniziative rivolte a rafforzare i legami dei vari membri della comunità.

Durante la serata si potrà prendere parte anche al “Regalo Segreto”, basterà portare un regalo in piazza (qualcosa che si ha a casa e che si vuole regalare), confezionato in un pacco regalo. Dopodiché il regalo andrà posizionato sotto l’albero. A fine serata, tutti coloro che avranno portato un regalo, ne riceveranno un altro in cambio offerto da un altro: sarà come se i membri della comunità si fossero scambiati regali a vicenda.

