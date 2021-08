Musica jazz, rock e comicità: nuovo appuntamento a Messina con il Festival delle Stelle

Dopo il concerto del violinista “elettronico”, Vincent Palazzo, continua a Messina il Festival delle Stelle con un appuntamento tutto da ridere. Protagonista dell’intervista show di mercoledì 25 agosto sarà il comico, imitatore e cabarettista Manlio Dovì, storico volto del Bagaglino, che ritorna nella città dello Stretto ad un anno dal suo ultimo spettacolo al Teatro Vittorio Emanuele.

Continua la rassegna del BlueSky di Messina, dopo l’esibizione di ieri, lunedì 23 agosto, di Vincent Palazzo, accompagnato dal sassofonista, arrangiatore e compositore di origine messinese, Nat Minutoli, e dal dj messinese Mario Tumino, storico promotore della Domenica Italiana alla Pineta; domani, mercoledì 25 agosto, sarà il momento del comico palermitano, Manlio Dovì, che proporrà agli spettatori monologhi e sketch, per una serata tutta da ridere. A condurre l’intervista-show sarà i giornalista Massimiliano Cavaleri.

La prima edizione del neonato Festival delle Stelle si concluderà a settembre, ed è promossa dagli imprenditori Salvatore Palmeri e Damiano Gentile, in stretta collaborazione con Sacha Cardile e Alberto Bernava. Obiettivo della rassegna, in questo periodo segnato dalla pandemia covid-19 che ha tenuto chiusi i teatri e bloccato per mesi gli spettacoli dal vivo è proprio quello di recuperare il live. Slogan dell’iniziativa è infatti “Live Show Must Go On”, e quale migliore sfondo dello Stretto di Messina, scenografia naturale “sotto le Stelle”, per ribadire questo concetto?

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0909020564.

