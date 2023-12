Milazzo. Al via lo “Street Food – Sicily On tour” Christmas Edition

Dopo il successo di questa estate, lo “Street Food – Sicily On tour” torna a Milazzo per la Christmas Edition. Al via questa sera la prima delle quattro giornate dedicate al cibo di strada. Le venti postazioni “mangerecce” offriranno altrettante prelibatezze dolci e salate fino a domenica 17 dicembre in Piazza Caio Duilio, che diventerà una cornice perfetta per i profumi della cucina di tradizione siciliana e non solo.

Tra le proposte food, infatti, si varia dal Pane cunzato ai Churros (bastoncini di frittella dolce), dalle Arepas venezuelane con carne mechada (focaccine con farina di mais) al panino con le braciole, dal Coppo coi totani al Chocokebab, dal Pidone messinese all’Angusbab e al Pulled pork. Immancabile compagno di viaggio il Birrificio Epica di Sinagra.

Lo “Street Food – Sicily On tour” torna a Milazzo prevede anche una ricca programmazione di concerti e cabaret con: giovedì 14 dicembre The Brixton, venerdì 15 Tiba Live Music, sabato 16 dicembre Stile Italiano e domenica 17 dicembre “Denny Napoli – Denny il Show”.

Immancabili anche i Cooking Show, la cui narrazione è affidata alla giornalista Marcella Ruggeri.

Il taglio del nastro è affidato giovedì 14 dicembre al ristorante e lounge bar “Lia ci si” di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), con i proprietari Annamaria Imondi e Sandro Vento, reduci dal successo de “Le storie di Lia”. Per l’evento la coppia di soci interverrà con lo chef Salvatore Belmonte che cucinerà i Ravioli alla ricotta e pistacchio con crema allo zafferano e guanciale dei Nebrodi. Il bartender Sandro Vento arriva, invece, in doppia veste di titolare e manager del cocktail bar. Il suo abbinamento è con “Ti va! 2.0”. Accanto a questi primi tecnici della movida ci sarà il sindaco Midili nei panni di aiuto chef.

Venerdì 15 dicembre toccherà al “Localino Luxury Milazzo” che nasce come ristorante – cocktail bar (di recente lavora anche a pranzo) ed è portato avanti dai fratelli Angelo De Pasquale ed Emanuel Caruso. A realizzare la loro proposta culinaria lo chef Antonino Salmeri, che è stato ispirato dal Risotto seppia – gambero – salmone abbinato ad un cocktail del bartender Samuele Stagno.

Sabato 16 dicembre sarà il momento della pastry chef Roberta Caruso, nota al pubblico per la partecipazione a “Bake Off Italia 2023” che preparerà il dessert che l’ha fatta conoscere ai telespettatori di Real Time ovvero “Sikelia” e che verrà associato al cocktail presentato dai bartenders e proprietari del ristorante – cocktail bar “Vermouth & Vinili” Francesco Lanza e Salvo Puliafito, un riferimento per le serate del sito mamertino da ben tre anni.

Domenica 17 dicembre, sarà la volta di “Osteria Adagio Adagio” di Milazzo, con la responsabile Silvia Resta e lo chef Salvuccio Salmeri. Il ristorante è introdotto già nella Guida Slow Food tra le “Osterie d’Italia 2024”. Il piatto scelto dallo chef è la “Torretta di Lampuga” considerando che il pesce predomina nel suo locale.

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 dicembre, chi si recherà allo “Street Food – Sicily on Tour” potrà fare degli scatti fotografici e stamparli nel totem voluto dalla società organizzatrice.

Lo Street Food – Sicily on Tour è organizzato da Claudio Prestopino con la sua “Fratellone Srl”.

