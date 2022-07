Messina, Villa Cianciafara apre le porte al teatro: tutti gli appuntamenti estivi

A pochi chilometri dal centro di Messina, esiste una dimora storica che prende il nome di Villa Cianciafara, costruita alla fine del ‘700 su un preesistente complesso di origine medievale. Tra questi giardini che nacque e visse Filippo Cianciafara, cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Lucio Piccolo.

Adesso, come succede in estate, Villa Cianciafara riapre le sue porte per una serie di eventi dedicati al teatro, ma anche alla musica e al cinema. Dopo la presentazione, dello scorso 23 luglio, de “La Fata e il Lupo” romanzo di Gerardo Rizzo (Edizioni Nulla Die), arriva un nuovo appuntamento con “Central Park West” commedia di Woody Allen portata in scena dalla compagnia Sceluq.

Estate a Villa Cianciafara

L’appuntamento è per venerdì 29 luglio alle 21 con “Central Park West”, per la regia di Matilde Perissinotti Bisoni, con Sabrina Sciabà, Rita Natoli, Enrico Saglimbeni, Nino Santamaria e Valentina Sicari. «Battute folgoranti e dialoghi scoppiettanti – si legge nella nota – si susseguono in un crescendo che terrà gli spettatori incollati alla poltrona fino al colpo di scena finale». Per prenotare qui.

Qui gli altri appuntamenti a Villa Cianciafara organizzati dall’Associazione ARB di Messina per la rassegna “L’ora del vero sentire”:

giovedì 28 luglio, alle 19:30: presentazione album “A Prog Bible” di ApoGod Project, con Patrick Fisichella e Giovanni Puliafito ;

e ; venerdì 5 agosto, alle 21: “La battaglia di Algeri” film del 1966 diretto da Gillo Pontecorvo. Introduce Davide Marchetta ;

; sabato 6 agosto, alle 21: “Il Dotto Stranamore” film del 1964 diretto da Stanley Kubrick. Introduce Vincenzo Tripodo ;

; domenica 7 agosto, alle 21: “Good Morning Vietnam” film del 1987 diretto da Barry Levinson. Introduce Marcello Mento ;

; sabato 13 agosto, alle 20:30: “C’era una volta la guerra” spettacolo teatrale con Mario Spallino ;

; domenica 28 agosto, alle 21: Action Paiting, a cura di Francesco Bavastrelli;

sabato 10 settembre, alle 21: Conversazioni sulla musica, a cura di Giovanni Renzo.

Ingresso gratuito.

