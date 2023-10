Messina Street Food Fest 2023: chef Andy Luotto ospite della serata inaugurale

Alalunga in pastella di mandorle con salsa di miele e soia: questo il piatto che Andy Luotto presenterà ai commensali durante uno degli show cooking del Messina Street Fish, inserito nel programma del Messina Street Food Fest 2023. L’artista e chef del ristorante Riva Portese di Roma preparerà “La lunga ala del gusto”, valorizzando uno dei pesci particolarmente diffusi nel Mediterraneo e in particolar modo nelle acque delle Isole Eolie. L’appuntamento è per giovedì 12 ottobre, alle 21.00, a piazza Cairoli.

Andy Luotto al Messina Street Food 2023

Dopo una lunga carriera da attore e comico (tra tutti ricordiamo il personaggio di Harmand in “Quelli della notte” di Renzo Arbore), Andy Luotto ha collaborato con diversi ristoranti italiani e internazionali come il Ristorante del Baglioni Hotel di Venezia e La Griffe Restaurant a Roma. «Adesso – dice lo chef –, ho trovato la dimensione ideale a Riva Portese, ristorante sulle sponde del Tevere in cui ho il piacere di lavorare con persone di cuore, come Viola Sidoni e i due proprietari Sandro Masili e Sandro Illuminati».

Il ricavato di tutti gli show cooking sarà destinato al C.I.R.S. Casa Famiglia ETS e alla Mensa di S. Antonio. Per prenotare il proprio posto è necessario chiamare il 3495249033 per il C.I.R.S. e il 3402603661 per la Mensa di S. Antonio.

Gli show cooking

Sempre giovedì 12 ottobre, alle 19.00, previsto lo show cooking inaugurale a cura di Carmelo Ferreri del Ristorante Corallo Lido Modica, in provincia di Ragusa. Ferreri preparerà una margherita con grani antichi siciliani, cozze, vongole, datterino giallo e mollica “atturrata”

A questo link tutto il programma degli show cooking del Messina Street Food Fest 2023.

(41)