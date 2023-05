Messina senza barriere: immersione subacquea per disabili alla Cittadella Universitaria

Un’iniziativa all’insegna dell’inclusività: sabato 13 maggio, ragazzi disabili e non vedenti potranno sperimentare l’immersione subacquea alla Cittadella Universitaria di Messina grazie all’evento “Subacquea zero barriere, il mondo sommerso per tutti in un momento di integrazione ed inclusione”. Scopriamo tutti i dettagli.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 maggio dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso il polo UniMe dell’Annunziata. Protagonista di spicco lo scrittore non vedente Andrea La Fauci che commenta così: «È un’iniziativa meravigliosa per superare le diversità, eliminare barriere fisiche e mentali, aumentare l’autostima e migliorare il nostro benessere psico-fisico e sociale». A presentare l’evento sarà il giornalista Gianluca Rossellini.

L’immersione subacquea nella piscina coperta della Cittadella darà modo a disabili e non vedenti di sperimentare una sensazione inedita di libertà. Infatti, come osserva lo scrittore messinese: «Sott’acqua si abbandonano le limitazioni e si è avvolti dalla sensazione unica di protezione senza ostacoli o barriere architettoniche da affrontare. Il divario tra persone disabili e non, si riduce notevolmente, favorendo l’integrazione, la socializzazione e il benessere di tutti».

L’iniziativa è organizzata dalla società “Ecosfera Diving” di Messina, diretta da Domenico Majolino, dallo stesso Andrea La Fauci, con la collaborazione di Hsa Italia, associazione nazionale che si dedica a promuovere attività subacquee e natatorie per disabili. Saranno inoltre presenti Fiammetta Conforto, delegata dell’Università per le politiche delle disabilità, e Alessandra Calafiore, assessore comunale per le Politiche Sociali.

L’immersione per disabili alla Cittadella Universitaria di giorno 13 maggio non rimarrà comunque un tentativo isolato di inclusività nel campo del diving: «L’intenzione – spiega Majolino – è quella di ripetere l‘immersione a giugno, ma questa volta in mare».

Per gli interessati che non possono assistere in presenza, sarà possibile accedere alla diretta Facebook a questo link.

