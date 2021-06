Messina. Sabato 5 a Piazza Duomo arriva Germogli in città, per riprendere il contatto con la natura

Il 5 giugno in Piazza Duomo a Messina, dalle ore 9 alle 12 Confcommercio Messina promuove l’evento “Germogli in città”: una giornata di festa per riprendere il contatto con la natura, pensata per i grandi ma soprattutto per i bambini.

La giornata si aprirà in piazza con l’energia dello “Lo yoga del sorriso”, a cura dei maestri del Centro Tao Messina, e proseguirà con gli interventi di produttori del settore agroalimentare CONFALI e dei ristoratori del gruppo FIPE Confcommercio Messina, eroi del territorio pronti a fare filiera per salvare il lavoro di tante aziende e famiglie in sofferenza.

I bambini potranno partecipare ad una lezione di yoga all’aperto tutta dedicata a loro ed ai giochi di prestigio di Mister Alex e saranno presenti gli Scout del gruppo AGESCI Zona Dello Stretto che testimonieranno l’impegno dei ragazzi per l’ambiente.

Il momento più importante dell’evento sarà la consegna della terra e dei semi provenienti dai tre parchi e dai terreni delle aziende agricole di una rappresentanza ai bambini che verranno in Piazza Duomo, un dono da custodire in una scatola speciale preparata dal Gruppo LEM.

Il presidente del Parco delle Madonie, Dott. Angelo Merlino, porterà in esposizione un esemplare di Abies nebrodensis, l’abete più raro al mondo che si credeva estinto, una specie autoctona che rappresenta la ricchezza della biodiversità del nostro territorio. Il presidente del Parco Naturale dei Nebrodi, Dott. Domenico Barbuzza, allestirà una teca contenente esemplari di Apis mellifera siciliana, una specie sempre più preziosa per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi.

Nel corso della mattinata interverranno la Dott.ssa Maria Grazia Maggio, psicologa della “Rete Civica della Salute del Comune di Messina, e la Dott.ssa Federica Papa, per spiegare l’importanza del contatto con la natura nello sviluppo neurocognitivo nell’età evolutiva. Verrà inoltre mostrata una video intervista con la Prof.ssa Gabriella Di Rosa, dirigente del reparto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico G. Martino per spiegare le problematiche dovute ad un abuso di esposizione agli schermi usati a fine ludico dai minori. Seguiranno una serie di tutorial che verranno lanciati sul sito Confcommercio Messina e che avranno il fine di promuovere il gioco manuale ed esperienziale e la conoscenza del territorio.

L’evento è organizzato con il patrocinio del comune di Messina, di Messina Città Metropolitana, dell’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Messina, del Parco Fluviale dell’Alcantara, dell’Ente Parco delle Madonie, del Parco Naturale dei Nebrodi.

(6)