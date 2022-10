Messina, prosegue il teatro dei Magazzini del Sale

Terzo appuntamento della 21esima stagione dei Magazzini del Sale: il teatro indipendente più longevo di Messina. Sul palco di via del Santo 67, per la sezione “Doppia Replica”, arriva “Un giorno quasi perfetto” di Antonino Anelli e Michelangelo Maria Zanghì, per la regia di Michelangelo Maria Zanghì, con Francesco Natoli, scene e costumi di Cleopatra Cortese, produzione Teatro Metastasio di Prato.

Come ci aveva anticipato la direttrice artistica Mariapia Rizzo (con lei anche Domenico Cucinotta), i Magazzini del Sale prediligono un teatro che riesca a leggere l’essenza umana, non a caso “Un giorno quasi perfetto” è una storia che parla del rapporto genitori figli.

«Per Marika, la protagonista, – si legge nelle note di regia – è un rapporto tutt’altro che semplice, avendo abbandonato il paesino natale della provincia siciliana, per trasferirsi nella Milano “da bere” con la speranza di poter vivere liberamente la propria identità di genere. Marika, infatti, è nato uomo ma non ha mai accettato il suo corpo “difettoso”: lei è donna contro tutti e tutto e se gli altri si limitano a schernirla o, al massimo, ad approfittare di squallide prestazioni sessuali, i suoi genitori l’hanno isolata e abbandonata.

Ma succede qualcosa – continua la nota – che ribalta il corso delle cose e Marika, dopo anni di solitudine, ha, suo malgrado, la possibilità di recuperare il rapporto col padre. In un crescendo di malinconia e umorismo si arriva al finale che svela le mancanze e le aspettative (attese e disattese) che tutti noi, sia genitori che figli, viviamo quotidianamente, probabilmente da tutta la vita».

L’appuntamento è per sabato 29 ottobre alle 21 e in replica domenica 30 ottobre alle 18:30. Necessaria la prenotazione (preferibilmente tramite messaggio whatsapp ) al 339 5035152.

