TEDxCapoPeloro partecipa alla staffetta online nazionale: come ascoltare gli speaker messinesi

Anche il TEDxCapoPeloro partecipa alla maratona “Democrazia Digitale”: evento collettivo a staffetta che coinvolgerà oltre 50 speaker in tutta Italia. L’appuntamento è fissato per il prossimo 2 giugno, presso la Multisala Iris, dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Proprio in occasione del 75° anniversario della Repubblica, 24 TEDx in 24 città italiane si uniscono per riflettere sul presente e sul futuro della democrazia. E Messina non poteva certo mancare.

L’ormai consolidata crew di ragazzi dell’associazione Startup Messina ha coinvolto per questo evento due speaker d’eccezione: Flavia Marino e Francesco Saija. Saranno loro a rappresentare la città in questa maratona streaming.

TEDxCapoPeloro: chi sono gli speaker per Messina

Flavia Marino è ricercatrice presso l’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) del CNR, nella sede di Messina. Laureata in psicologia, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche. Il suo obiettivo principale è studiare come le terapie digitali (DTx) possano rappresentare una potenzialità per le terapie psicologiche tradizionali, basando il trattamento sulle modifiche dei processi psicologici sottostanti al comportamento umano, anche in condizioni di fragilità.

La digitalizzazione della salute, introdotta dalle Terapie Digitali, favorirà una sempre maggiore autonomia e responsabilizzazione del paziente, in che modo? Flavia Marino ce lo spiegherà nel suo intervento.

Francesco Saija è laureato in Scienze Politiche e Dottore in Filosofia Politica all’Università di Messina, è co-fondatore di Parliament Watch Italia, associazione no-profit, sostenuta da fondazioni italiane e internazionali, che si concentra sulla transizione locale al governo aperto attraverso “Libellula – Laboratorio di Monitoraggio Civico della Spesa Pubblica”. Ha contribuito ad iniziative (spendiamolinsieme.it e appaltipop.it) per sensibilizzare cittadini e amministrazioni siciliane a vigilare sul buon uso della spesa pubblica.

Durante il suo intervento, Francesco Saija parlerà de “Il tempo della democrazia digitale”.

Come ascoltare i due speaker messinesi?

Per ascoltare i talk dei due speaker e partecipare all’evento del 2 giugno al Multisala Iris è necessario registrarsi qui.

L’ingresso è gratuito ma per garantire il distanziamento e rispettare tutte le norme anti Covid i posti sono limitati.

Per ascoltare i talk di tutti i 24 TEDx che partecipano alla maratona “Democrazia Digitale”, sarà possibile collegarsi alla piattaforma VirtualVenue dalle ore 9 alle ore 21.

