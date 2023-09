Verso il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2023: a Santa Margherita il laboratorio didattico

Al via il conto alla rovescia per il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro in programma a Messina dal 29 settembre al 1° ottobre 2023. Nell’attesa, però, per arrivare preparati sarà possibile partecipare a un laboratorio didattico in programma nei prossimi giorni sul lungomare di Santa Margherita. Scopriamo tutti i dettagli.

Nonostante le alte temperature, l’estate sta finendo e sta per tornare l’appuntamento preferito dai messinesi per l’autunno in riva allo Stretto. Dal 29 settembre al 1° ottobre 2023 la spiaggia di Torre Faro, ai piedi dell’iconico Pilone, sarà invasa da alieni, farfalle, mostri marini, sirene, pesci variopinti, supereroi e personaggi dei cartoni e dei film più amati da grandi e piccini. Sarà infatti il momento della quinta edizione del Festival degli aquiloni di Capo Peloro, una coloratissima tre giorni per salutare l’estate e dare il benvenuto all’autunno.

Prima, però, la Pro Loco Capo Peloro, in collaborazione con la Pro Loco Messina Sud ha deciso di organizzare un piccolo “pre-festival”, un laboratorio di aquiloni che si svolgerà questa domenica, 24 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 sul lungomare di Santa Margherita (SS114 – km 11,600).

Il programma del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro è ancora aperto, ma già c’è una scaletta abbastanza definita. Tra gli appuntamenti segnati in calendario dal 29 settembre al 1° ottobre 2023 ci saranno: un mercatino a piazza Lanternino, giochi medievali, laboratori, spettacoli di bolle, cantastorie, live drawing, laboratori, giri con i pony e tantissimo altro. Sarà inoltre possibile visitare il MACHO (Museo d’Arte Contemporanea Horcynus Orca) e la sua sala Immersiva. Maggiori dettagli e aggiornamenti saranno forniti nei prossimi giorni. Intanto, il programma ancora in aggiornamento è disponibile a questo link.

