Messina, Festa della Musica 2023: i concerti in programma

Si celebra l’inizio dell’estate con l’edizione 2023 della Festa della Musica, promossa in tutta Italia dal Ministero della Cultura e organizzata, in città, dal Comune di Messina con un programma che tenta di accontentare tutti i gusti musicali, anche se all’appello mancano gli artisti messinesi (per intenderci gruppi come i Basiliscus P, La Stanza della Nonna, Novo, per citarne solo alcuni). Tra le altre esibizioni previste anche la Banda della Brigata Aosta che sarà in concerto a piazza Cairoli.

«L’idea nostra – ci spiega l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso – è di promuovere la musica in tutte le piazze, per fare questo i musicisti a livello europeo offrono la loro opera gratuitamente e il Comune dovrebbe supportare l’iniziativa con i service. Non avendo avuto il bilancio a disposizione, perché approvato di recente, abbiamo accolto quelli che si sono fatti avanti quindi il Teatro Vittorio Emanuele, il Conservatorio, le scuole. Abbiamo lavorato su quello che era più facile da organizzare. Ci lanceremo il prossimo anno con un programma ancora più ampio».

Messina, Festa della Musica 2023: il programma

L’appuntamento con la Festa della Musica 2023 è per mercoledì 21 giugno; si comincia alle 11.00 al porto di Messina con il “Suono delle Sirene delle Navi in Porto”. Tutto il programma:

alle 11.00, al porto di Messina : Suono delle Sirene delle Navi in Porto;

: Suono delle Sirene delle Navi in Porto; alle 11.30, a piazza Duomo : Banda della Brigata Aosta;

: Banda della Brigata Aosta; alle 12.20, in Cattedrale : Il Grande Organo Tamburini, interventi musicali a cura del Maestro Don Giovanni Lombardo;

: Il Grande Organo Tamburini, interventi musicali a cura del Maestro Don Giovanni Lombardo; alle 16.00, al Palacultura : esibizione degli Istituti Scolastici, a cura di Progetto Suono;

: esibizione degli Istituti Scolastici, a cura di Progetto Suono; alle 17.00, atrio Palazzo Zanca: concerto Coro Note Colorate;

alle 17.00, a Villa Dante : laboratori musicale a cura di Messina Social City;

: laboratori musicale a cura di Messina Social City; alle 17.00, al Museo dei Peloritani di Gesso : “Suoni medievali. Gli strumenti musicali della Cappella Palatina di Palermo”; conversazione-concerto con il liutaio Giuseppe Severini;

: “Suoni medievali. Gli strumenti musicali della Cappella Palatina di Palermo”; conversazione-concerto con il liutaio Giuseppe Severini; alle 18.00, a Villa Dante : Musica Strumentale / Vocale, a cura dell’Istituto Comprensivo Santa Margherita;

: Musica Strumentale / Vocale, a cura dell’Istituto Comprensivo Santa Margherita; alle 18.30, a Piazza Cairoli : Banda della Brigata Aosta;

: Banda della Brigata Aosta; alle 18.45, a Villa Dante : DJ Battle – per giovani DJ;

: DJ Battle – per giovani DJ; alle 19.00, all’ Arena di Don Minico : Canti Siciliani della Tradizione, a cura del Museo dei Peloritani;

: Canti Siciliani della Tradizione, a cura del Museo dei Peloritani; alle 20.00, alla Chiesa dei Catalani : concerto di musica barocca, a cura del Conservatorio Corelli;

: concerto di musica barocca, a cura del Conservatorio Corelli; alle 20.00, al Palacultura : Orchestra del Conservatorio Corelli;

: Orchestra del Conservatorio Corelli; alle 21.00, alla Sala Laudamo: concerto a cura del Dipartimento Jazz, Pop e Rock del Conservatorio Corelli, in collaborazione con il Teatro Vittorio Emanuele.

