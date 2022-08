Eventi estate 2022, arriva il “Ciumareddu Art Fest”

Se non siete ancora sazi di eventi, la vostra estate 2022 non è finita e avete voglia di una gita fuori Messina, abbiamo l’appuntamento che fa al caso vostro: a Nizza di Sicilia, infatti, arriva il “Ciumareddu Art Fest“, che inonderà di colori il paese marinaro, in modo particolare il quartiere Fiumarello. Ad arricchire il festival anche l’opera di arte urbana realizzata dall’architetto Elena Borghese, a seguito di un percorso di partecipazione con i cittadini, partito a fine luglio.

«L’opera – ha detto il sindaco di Nizza di Sicilia, Natale Briguglio – è ispirata alle tradizioni del quartiere che si intrecciano con le vicende storiche di tanti altri borghi marinari siciliani e ci riportano ai Malavoglia, nell’anno del centenario dalla morte di Giovanni Verga».

Eventi Messina Estate 2022

Continuano gli eventi della caldissima estate 2022, che ci porta a Nizza di Sicilia per la prima edizione del “Ciumareddu Art Fest”, in cui il quartiere storico di Fiumarello si trasformerà in un vero e proprio museo con esposizioni fotografiche, arnesi tradizionali per la pesca, artigianato e ricami. Ma non solo, sarà possibile conoscere il territorio con escursioni guidate dai pescatori locali, gustando poi il pescato tra i vicoli del quartiere.

«Vogliamo riqualificare questa zona – aggiunge il sindaco Natale Briguglio – dove sono presenti le nostre radici marinare. Ringrazio l’architetto Elena Borghese, che ha realizzato un’opera che sarà inaugurata nel corso dell’evento, i componenti della mia Giunta, i volontari del Servizio Civile e tutti coloro che si sono messi a disposizione per collaborare alla realizzazione di questo importante momento di incontro e di festa». L’appuntamento è per domenica 21 agosto, dalle 19:00.

(Foto di Gabriella Denaro)

