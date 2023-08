A Messina il concerto tributo a Franco Battiato: i prossimi eventi a Villa Dante

Una serata tributo dedicata ai testi e alle musiche di Franco Battiato a Messina con la band I Patriots: l’appuntamento è fissato per domani, venerdì 1 settembre, a Villa Dante con il concerto “Areknames, viaggio oltre lo spazio siderale”, a ingresso libero. Vediamo tutti i dettagli e i prossimi eventi.

Settembre sta arrivando, ma l’estate a Messina non è ancora finita. E non sono finiti neanche gli eventi programmati dal Comune per la bella stagione. In particolare, si segnala il prossimo evento in calendario a Villa Dante: il concerto “Areknames, viaggio oltre lo spazio siderale” dei Patriots, tribute band di Franco Battiato.

Così la band si presenta nella pagina dedicata all’evento in calendario a Villa Dante: «I Patriots – scrive – sono la formazione musicale e artistica che ha scelto di trasformare in uno Spettacolo multisensoriale ciò che il Maestro Franco Battiato ci ha lasciato in eredità. Partendo dalle sue canzoni, dai suoi ritmi travolgenti, dai suoi testi ispirati da Energie superiori e diverse dal conosciuto, al fine di cercare, trasmettendo in Musica e in Scena, quelli che erano i suoi più veri e profondi messaggi. Arrangiamenti musicali e Trasposizioni sono originali della Band “Patriots” e dei suoi otto elementi che la compongono»

L’appuntamento con i Patriots, per il concerto tributo Franco Battiato, è fissato per domani, venerdì 1 settembre 2023, alle ore 21.30 a Villa Dante, a Messina. L’ingresso è libero. Ma gli eventi a Villa Dante non finiscono qui. Domenica 3 settembre l’ultimo evento in programma per “Estate in Villa” a Messina, alle 21.00, con “Da Li Munti A Lu Mari”.

