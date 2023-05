Messina, all’Ambiente Stadium di Bisconte arriva la “Giornata dello Sport”: date e orari

Una mattinata dedicata a sport di tutti i tipi, dal rugby al basket, passando per la vela, il kickboxing e tantissimo altro: questo quanto c’è in programma all’Ambiente Stadium di Bisconte in occasione della prima “Giornata dello Sport Mata e Grifone” promossa dalla III Municipalità.

L’appuntamento è fissato per domani, sabato 27 maggio, presso l’Ambiente Stadium di Bisconte, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. A presentare l’iniziativa è stato il presidente della III Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, insieme ai rappresentanti delle varie discipline che sarà possibile provare in occasione dell’evento che coniuga sport e inclusione. A sostenere l’iniziativa, tra gli altri, la SSD CAMARO 1969, del presidente Antonio D’Arrigo, che ha concesso a titolo gratuito lo Stadium di Bisconte e la LEM, che ha donato dei cappellini.

Alla Giornata dello Sport saranno presenti 17 associazioni sportive dilettantistiche, l’associazione Bambini Speciali, l’Associazione “Musica e mente” realtà che si occupa di bimbi con disabilità fisiche e mentali e l’Associazione A.B.A Therapy e Naturamica che si occupa delle attività sportive per ragazzi con spettro autistico . Nel corso della mattinata sarà possibile cimentarsi in sport di diverso tipo: rugby, kickboxing, basket, vela, fitness, ballo, calcio, pallavolo, e tantissimo altro.

La “Giornata dello Sport Mata e Grifone” è ad ingresso gratuito, l’Ambiente Stadium, ricordiamo, si trova in via Polveriera, a Bisconte.

